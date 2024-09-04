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Bahçelievler'deki hastane saldırısında tutuklu sayısı 15'e yükseldi

BAHÇELİEVLER Devlet Hastanesi acil servisindeki ve Mahmutbey Caddesi'nde gerçekleşen silahlı saldırılarda 1 kişi ölürken 6 kişi yaralanmıştı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 11 kişi dün tutuklanmıştı. Bugün yapılan yeni operasyonla "Atız-Casper" adlı örgüt üyeleri oldukları tespit edilen 5 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sayısı 15'e çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 23:24, Son Güncelleme : 04 Eylül 2024 23:52
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Bahçelievler'deki hastane saldırısında tutuklu sayısı 15'e yükseldi

Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde 31Ağustos cumartesi günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açmıştı. Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2'si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Aynı gece Mahmutbey Caddesi'nde de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Barosu'nca yürütülen çalışmalar sonucunda iki olayın birbiri ile bağlantılı olduğunun tespit edildi. Dün tutuklamaya sevk edilen 11 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanmıştı.

4 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi daha bugün adliyeye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Atız-Casper" adlı örgüt üyeleri oldukları tespit edilen 5 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaylarla ilgili tutuklama sayısı 15'e çıktı.

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