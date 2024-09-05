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Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL

Ders zili 20 milyon öğrenci için 9 Eylül'de çalacak. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, ailelerin okul alışverişine ortalama 10 bin lira bütçe ayırdığını açıkladı. Özgün, "Aileler bütçesine uygun ürünlere yöneliyor. Taksitlendirme beklentisi de arttı" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 12:07, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:53
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Ailelerin okul alışverişi bütçesi 10 bin TL

Yeni eğitim-öğrenim döneminde 20 mil-yon öğrenci ders başı yapmaya hazırlanıyor. Enf-lasyonist ortam ve alım gü-cünün azalmasıyla birlikte veliler de okul alışverişinde daha uygun fiyatlara ürünle-re yönelmeye başladı. Okul alışverişinde fiyatın temel kriterlerden olduğuna işa-ret eden Hepsiburada Tica-ri Grup Başkanı (CCO) En-der Özgün, ailelerin bütçesi-ne uygun ürünlere yönelim içinde olduğunu, kalite-fiyat performansı bakımından uy-gun fiyatlı ürün buldukların-da anlık karar verebildikleri-ni söyledi.

Hepsiburada'nın gerçekleştirdiği 'Okula Geri Dönüş-Alışveriş Dinamikle-rini Anlama Araştırması'nın sonuçlarını düzenlenen ba-sın toplantısıyla açıklayan Özgün, okul alışverişinde ka-rarın fiyat-performans, kali-te ve ürün güvenliği odağın-da şekillendiğinin altını çizdi. Özgün, şöyle devam etti: "Bu süreçte, ailelerin en önem-li gündem maddeleri, yüzde 58'lik oranla 'fiyat değişimle-rine karşı önlem alabilmek' olarak karşımıza çıkıyor. Bu-nu yüzde 37 ile 'kaliteli ürün-lere erişmek' ve yüzde 35 ile 'bütçelerini kontrollü ve ida-reli kullanmak' takip ediyor."

Cirolarda yüzde 50 artış bekliyoruz

Türkiye'nin 81 ilinde, top-lam 103 bin esnaf ve KOBİ ile bir değer zinciri oluştur-duklarının altını çizen Ender Özgün, eylül ayında okul alış-verişinin arttığını, bunun iş ortakları cirolarına da olum-lu yansıyacağını belirterek, "Cirolarda yüzde 50, adet bazlı satışlarda yüzde 20 ar-tış bekliyoruz" dedi.

Araştır-maya kapsamında, kırtasiye ürünleri ve ayakkabının her yaş grubunda, en çok tercih edilen kategoriler arasında yer aldığına işaret eden Öz-gün, "Onları yüzde 69 ile çan-ta takip ediyor. Araştırmaya katılan aileler, okul alışveri-şine ortalama 10 bin TL büt-çe ayırdığını ifade ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 55'i kredi kartı limiti-ne dokunmadan borçlanma veya kredilenme yöntemi-ni tercih edeceğini söylüyor.

Okula dönüş alışverişinde yüzde 84'ü alışveriş listesini planlıyor, yüzde 69'u diğerle-riyle de paylaşıyor. Okul Alış-verişinde kadınların yüzde 72'si, erkeklerin ise yüzde 54'ü süreci tamamen kendi-si yürüttüğünü söylüyor. Alışverişte anneler, giyim konusunda öncü olur-ken, babalar teknoloji ve kırtasiye alanında öncü konumda. Ebe-veynler, bir yandan aile bütçesini dü-şünürken, bir yan-dan da çocuklarının 'gönlünü yapmaya' gayret ediyor."

Okul alışverişinin genel ola-rak planlı bir şekilde yapıldığı-na dikkati çeken Ender Özgün, araştırmanın detaylarını şöyle açıkladı: "Araştırmaya katılan her 100 kişiden 84'ü, bu süreç-te bir alışveriş listesi hazırla-dığını söylerken, yüzde 69'luk bir kesim de bu listeyi başkala-rıyla da paylaştığını ifade edi-yor.

Aslında bu istatistik, son dönemde e-ticarette popülari-tesi hızla artan link paylaşımı modelinin önemini gösterme-si adına da son derece kıymet-li. 'Link Gelir' programımızı tanıtmıştık. Özellikle kadınlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gös-terdiği ve bugün itibarıyla 1,1 milyon kullanıcımızın yer al-dığı programımızla, bu kam-panya sürecinde hane bütçele-rine toplam 100 milyon TL'lik ilave gelir sağlamayı amaçlı-yoruz" ifadelerini kullandı.

İndirim kampanyası başlattık

Okula dönüşle birlikte yeni bir de kampanya da başlattıklarını açıklayan Ender Özgün, defterden kitaba, ayakkabıdan kıyafete ve teknolojik ürünlere kadar binlerce farklı üründe geçerli olacak indirim ve taksit erteleme kampanyasının 16 Eylül'e kadar süreceğini duyurdu. Okula dönüş sürecinin sadece bir kampanya dönemi olmadığını, Türkiye ekonomisi için de yaz tatilinin ardından bir atak dönemine işaret ettiğini ifade eden Özgün, sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle tüketicilerimizin bizden beklentilerini dikkate aldık.

Sahaya inip, onları dinledik. Bu çerçevede, hem indirimlerle tüketicilerimize tasarruf imkanı sağlayan hem de esnafımıza, ilave ciro olanağı yaratan bir kampanya sürecini hayata geçirdik. Hepsiburada iş ortağı olarak e-ticarete giren esnafımıza, Iğdır'dan Tekirdağ'a pastel boya, kalem, kitap ve birçok farklı ürün satma imkanı yaratıyor."

Hamide HANGÜL

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