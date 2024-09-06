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İyi Parti'de bir istifa daha

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş partisinden istifa etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 14:48, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:01
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İyi Parti'de bir istifa daha

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil, bilakis millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Ataş, İyi Parti çatısı altında geçirdiği süre boyunca, ülkenin refahı, demokrasinin güçlenmesi, milletin sesini duyurmak ve vatandaşların hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için var gücüye çalıştığını belirtti:

"Ancak milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak için bu istifa kararımın artık gerekli ve kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu kararı alırken en büyük dayanağım, milletimizin talep ve isteklerini en doğru şekilde algılama ve menfaatlerini her şeyin üzerinde tutma arzumdur. Kalan sürem boyunca da yalnızca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışacak, sizlerin sorunlarına en doğru çözümleri bulma yolunda daha etkin bir şekilde hizmet vereceğim.

İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düştü

İki dönem boyunca sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevimde olduğu gibi İyi Partinin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiğim zaman diliminde de elde ettiğim deneyimler ve biriktirdiğim dostluklar bana her zaman güç verecektir. Bundan sonraki süreçte her birinizin sorunlarını çözmek için mücadele etmeye, ülkemizin geleceği için her zamankinden daha fazla çalışmaya devam edeceğim."

Ataş'ın istifasıyla İyi Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 7'ye yükseldi.

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