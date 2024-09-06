Başsavcılık Polatlar dosyasındaki 4 sanığın tahliyesine itiraz etti
Başsavcılık Polatlar dosyasındaki 4 sanığın tahliyesine itiraz etti
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
İyi Parti'de bir istifa daha
İyi Parti'de bir istifa daha
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler
Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler
Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı
Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürüyor
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Türkiye'nin pasaport ücreti 'uçtu'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal medyanın, bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine sık sık şahit oluyoruz." dedi. Sosyal medyanın insanları birbirlerine düşmanlaştırdığını ifade eden Erdoğan, "Irkçılık tuzağının merkezüssü sanal alemdir. Dijital dünyanın denetimsiz yapısı, pek çok tehdidi beraberinde getirmektedir." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 15:10, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:53
Yazdır
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İdealleriyle yoğrulmuş, azimle çalışan her bir öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetleri kelimelerle anlatmak kifayetsiz kalır. Rabbim tüm öğretmenlerin yollarını açık etsin.

"BİN YILDIR MÜCADELE EDEN BİR MİLLETİZ"

Bizler üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak ve ebedi vatanımız olarak korumak için yaklaşık bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale'den İstiklal Harbimize, bölücü terörle mücadeleden 15 Temmuz başarısız darbe teşebbüsüne kadar istiklalimize yönelik tüm saldırıları püskürttük.

"ÖĞRETMENLERİMİZ CANLARINI ORTAYA KOYDU"

Türkiye'yi yüceltme mücadelemizde canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdi. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütlerinin hain saldırılarıyla bizden koparılan eğitim neferlerimizi rahmetle yadediyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum.

"TARİHİ NİTELİKTE ADIMLAR ATTIK"

Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, bu aziz vatan için taahhüttür. Eğitime yaptığımız her yatırımla, her projeyle Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Son 22 yılda ülkemizin eksiklerini gidermek noktasında tarihi nitelikte adımlar attık.

"FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİK"

2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1,2 milyona yükseldi. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Adaletsizliğe yol açan katsayı ve başörtüsü yasağına son verdik.

Bugün 21 bin 580 okulumuzun altyapısını tamamlamış bulunuyoruz. 4 bin 800 okulumuzda daha bu altyapıyı geliştirerek okullarımıza yüksek hızda internet sağlayacağız. Dijital eşitliği temin adına şu ana kadar 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. Öğrencilerimizin zengin bir öğrenme ortamında ders görmeleri için 626 bin 500 dersliğimizde etkileşimli tahta kurduk.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ ADIM

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz.

"OYUN PLATFORMLARI GENÇLERİMİZİ ZEHİRLİYOR"

Sosyal medyanın, bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine sık sık şahit oluyoruz. Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor. İnsanlarımızı birlikte yaşadığı diğer fertlere karşı düşmanlaştıran ırkçı faşizm, buralardan besleniyor.

Türkiye'ni ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmaya çalışan ırkçılık tuzağının merkezüssü sanal alemdir. Dijital dünyanın denetimsiz yapısı, pek çok tehdidi beraberinde getirmektedir. Artan risklere bağlı olarak eleştiriler de yoğunlaşıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli tedbir ve kısıtlamaların devreye alındığını görüyoruz. Özellikle batılı devletlerin kendi vatandaşlarını korumak amacıyla aldığı çok sert önlemlerde kimse özgürlüklerde bahsetmiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber