Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İdealleriyle yoğrulmuş, azimle çalışan her bir öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetleri kelimelerle anlatmak kifayetsiz kalır. Rabbim tüm öğretmenlerin yollarını açık etsin.

"BİN YILDIR MÜCADELE EDEN BİR MİLLETİZ"

Bizler üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapmak ve ebedi vatanımız olarak korumak için yaklaşık bin yıldır mücadele eden bir milletiz. Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale'den İstiklal Harbimize, bölücü terörle mücadeleden 15 Temmuz başarısız darbe teşebbüsüne kadar istiklalimize yönelik tüm saldırıları püskürttük.

"ÖĞRETMENLERİMİZ CANLARINI ORTAYA KOYDU"

Türkiye'yi yüceltme mücadelemizde canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdi. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi genç yaşta terör örgütlerinin hain saldırılarıyla bizden koparılan eğitim neferlerimizi rahmetle yadediyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum.

"TARİHİ NİTELİKTE ADIMLAR ATTIK"

Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, bu aziz vatan için taahhüttür. Eğitime yaptığımız her yatırımla, her projeyle Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Son 22 yılda ülkemizin eksiklerini gidermek noktasında tarihi nitelikte adımlar attık.

"FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİK"

2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1,2 milyona yükseldi. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Adaletsizliğe yol açan katsayı ve başörtüsü yasağına son verdik.

Bugün 21 bin 580 okulumuzun altyapısını tamamlamış bulunuyoruz. 4 bin 800 okulumuzda daha bu altyapıyı geliştirerek okullarımıza yüksek hızda internet sağlayacağız. Dijital eşitliği temin adına şu ana kadar 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. Öğrencilerimizin zengin bir öğrenme ortamında ders görmeleri için 626 bin 500 dersliğimizde etkileşimli tahta kurduk.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ ADIM

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz.

"OYUN PLATFORMLARI GENÇLERİMİZİ ZEHİRLİYOR"

Sosyal medyanın, bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine sık sık şahit oluyoruz. Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor. İnsanlarımızı birlikte yaşadığı diğer fertlere karşı düşmanlaştıran ırkçı faşizm, buralardan besleniyor.

Türkiye'ni ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmaya çalışan ırkçılık tuzağının merkezüssü sanal alemdir. Dijital dünyanın denetimsiz yapısı, pek çok tehdidi beraberinde getirmektedir. Artan risklere bağlı olarak eleştiriler de yoğunlaşıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli tedbir ve kısıtlamaların devreye alındığını görüyoruz. Özellikle batılı devletlerin kendi vatandaşlarını korumak amacıyla aldığı çok sert önlemlerde kimse özgürlüklerde bahsetmiyor.