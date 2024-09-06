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Burdur'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak köprüden aşağı düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 15:36, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 15:35
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Burdur'da otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesine bağlı Kızılseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Sabri Atasayar (73) idaresindeki 07 YT 905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden aşağıya düştü. Kazada sürücü Sabri Atasayar ve araçta yolcu olarak bulunan Müşerref Atasayar (71) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araç içinde sıkıştıkları yerden çıkardıkları yaralılardan Müşerref Atasayar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olan Sabri Atasayar ise ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Müşerref Atasayar'ın cenazesi ise savcı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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