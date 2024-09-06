Başsavcılıktan aracında ölü bulan Tuğba hemşireye dair açıklama

Olay, 3 Eylül'de Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628'inci Sokak'taki TOKİ Konutları otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan kadını görenler, polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada isminin Tuğba Koç olduğu belirlenen kadının, boğazının kesilmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından, Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aynı hastanede hemşire olan Tuğba Koç'un, A.K. ile geçen yıl 3 Eylül'de evlendikleri ve evliliklerinin 1'inci yıl dönümü olduğu belirtildi.

Tuğba Koç'un cenazesi, memleketi Alpu ilçesinde toprağa verilirken, gözaltına alınan eşi A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K.'nin, savcılık sorgusunda, eşinin uyku problemi olduğunu ve bundan dolayı psikolojik tedavi görüp, bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

İLK BULGULAR İNTİHAR YÖNÜNDE

Savcılıktan alınan bilgiye göre de Tuğba Koç'un yapılan ilk incelemede, intihar ettiğine yönelik emareler olduğu belirtildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın sürdüğü ve Tuğba hemşirenin kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediği kaydedilerek, "03/09/2024 tarihinde Eskişehir'de Tuğba Koç'un araç içerisinde ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 'Tuğba Koç'un Katili Belli Oldu' başlığı ile yer alan, akabinde Tuğba Koç'un bulunduğu araç camının neden kırık olduğu, ayakkabılarının neden ayağında olmadığı, olayı ihbar edenin neden komşuları olduğu vb. soruların yer aldığı haberler dolayısıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

'OLAY GECESİ VE ÖNCESİNDE EŞLER ARASINDA HERHANGİ BİR OLAY VE İHBAR YOK'

Açıklamada, olay yeri ve kamera kayıtları incelemesi ile görgü tanıklarından alınan ifadeler doğrultusunda, herhangi şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtildi. Olayı ihbar eden kişinin Tuğba Koç'un görümcesi olduğu, otomobilin arka camının ise ceset bulunduktan sonra üzüntüyle eşi A.K. tarafından kırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tuğba Koç'un ölü olarak bulunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, olay yeri ve otopsi incelemesi yapılarak olay yerine ilişkin kamera kayıtları araştırılmıştır. Olayı ihbar eden kişinin maktulenin görümcesi B.K. olduğu, araç camının A.K. tarafından, eşini ölü olarak görmesinin ardından olay yerinde bulunan tanıklar karşısında üzüntü ve öfke ile kırıldığının güvenlik kamera kayıtlarında sabit olduğu, anılan haberlerde maktulenin ayaklarının çıplak olduğu belirtilmiş ise de olay yeri incelemesi sırasında maktulenin ayakkabılarının ayaklarında olduğu, Tuğba Koç'un bulunduğu araca yönelik geriye dönük yapılan araştırmada aracın üç günlük tüm hareketlerinin incelendiği, herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı, olaydan önce eşler arasında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen herhangi bir olayın bulunmadığı, olayın yaşandığı gece ve öncesinde Tuğba Koç'un ikametinde yüksek ses, bağırış ve kavga olduğuna dair herhangi bir ihbarın bulunmadığı, olayın sonrasında da Tuğba Koç'un komşularının ikamette yaşanan kavga ile ilgili beyanlarının bulunmadığı, maktulenin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmekte olup, soruşturma dosyasına yansımayan, dosyadaki veri bilgi ve delillerle doğrulanmayan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği, bu tür paylaşımlarda bulunan ilgililer hakkında soruşturma başlatılacağı hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."