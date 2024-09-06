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RTÜK'ten, 'Famagusta' isimli diziye ilişkin açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), "Famagusta" isimli diziye ilişkin, "Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 16:54, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 18:49
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RTÜK'ün internet sitesinde, "Famagusta" isimli dizinin, dijital platform "Netflix" üzerinden yayımlanacağının duyurulmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Famagusta" isimli yapımın, yakın tarihin barış ve kahramanlık destanı olan "Kıbrıs Çıkarması" aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandığına dikkat çekildi.

Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşların kurtarılmasını amaçlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın, adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde adaya huzur getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk askeri Kıbrıs'a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun gözyaşları silinmiştir. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır. Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır."

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