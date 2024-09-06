Erzurum Havalimanı'nda bomba alarmı: Hava sahası kapatıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan-Almanya seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kabin kısmındaki arama çalışmalarının tamamlandığını, bagaj kısmındaki arama-tarama çalışmalarına geçildiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, uçağın Erzurum Havalimanı'na zorunlu inişinin ardından havalimanına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçaktaki yolcuların tahliye edildiği, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama başlatıldığı öğrenildi.

AFAD ekipleri, uçaktan tahliye edilen yolcuları güvenli şekilde üzerlerinde arama yapıp araçlarla havalimanı içine taşındı. Burada ekiplerce yolculara ikramlar yapıldı.

Ekiplerle uçakta, 2 bomba imha uzmanı ve 1 bomba arama köpeği desteğinde arama başlatıldı.

Havalimanında 100 emniyet personeli, 54 personel ile 14 ambulans, 3 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 7 kurtarma ve 2 KBRN aracıyla 28 personel, 6 aracıyla 24 itfaiye personeli, 1 olay yeri inceleme ve 1 tercüman görev yapıyor.

- "Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, uçaktaki yolcu ile mürettebatın AFAD ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildiğini belirterek, "Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.

Vali Çiftçi, yolculardan birinin peçeteye "uçakta bomba var" notunu yazıp kabin ekibine verdiğini, ihbar durumunun bu şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Mevcut risk ortadan kalktıktan sonra diğer işlemlere devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Hindistan Havayollarına ait bir uçak Hindistan'dan Almanya'ya giderken ilk önce Ordu'ya inmek istiyor bu durum ortaya çıkınca. Fakat oradaki havaalanında tadilat çalışmaları devam ettiğinden sonra Trabzon'a inmek istiyorlar orada da hava trafiği yoğun olduğundan dolayı Erzurum'a yönlendiriliyor. Uçak Erzurum Havalimanı'na iniyor böylece." dedi.

Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada ise Hindistan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağının, Mumbai-Frankfurt seferini yaparken alınan bomba ihbarı üzerine saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak durumunda kaldığını hatırlattı.

Havalimanına iniş yaptıktan sonra uçağın içerisinde bulunan 234 yolcu ile 13 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini anlatan Çiftçi, yolcuların aramalar yapıldıktan sonra alındıkları havalimanı binasında istirahat ettirildiğini belirtti.

- Güvenli alana alınan yolcuların sağlık durumu iyi

Vali Çiftçi, yolcuların tahliyesi sonrası uçakta 2 bomba imha uzmanı ve 2 bomba arama köpeği desteğinde arama yapıldığını anlatarak, yolcularda herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını, notu bırakan kişiyle ilgili de herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını anlattı.

Çiftçi, Valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da uçaktaki yolcu ve mürettebatın yoğun güvenlik önlemleri altında tahliye edilerek güvenli alana yerleştirildiğini hatırlattı.

- Ekiplerin uçaktaki arama çalışmaları sürüyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanlarının uçaktaki arama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Uçağın kabin kısmındaki arama çalışmaları tamamlanmış olup bagaj kısmındaki arama-tarama çalışmalarına geçilmiştir. Uluslararası uçuş kuralları gereği Air Vistara uçağının pilotları günlük uçuş sürelerini tamamlamış durumdadırlar. Bu yüzden arama/tarama çalışmaları tamamlandıktan sonra uçağın bu gece yeni bir uçuş gerçekleştirmesi söz konusu olamayacaktır.

Ayrıca güvenli alana nakledilen yolculara maymun çiçeği virüsü testinin yapıldığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu geceki beklentimiz, bomba ihbarının asıllı olup-olmadığı tespit edildikten sonra havaalanımızın uçuş yasağının kaldırılması ve uçak trafiğinin yeniden başlaması şeklindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."