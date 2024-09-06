Muğla'da ormanlık alanda terk edilmiş bebek bulundu

Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
İyi Parti'de bir istifa daha
İyi Parti'de bir istifa daha
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler
Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler
Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı
Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
İş dünyası yeni OVP için ne dedi?
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Bakan Tekin: 4 yeni okul modelini hayata geçireceğiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muğla'da ormanlık alanda terk edilmiş bebek bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, hastanede tedaviye alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 17:47, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 18:01
Yazdır
Muğla'da ormanlık alanda terk edilmiş bebek bulundu

Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda ses duyan iki kişi, çalıların içinde bebek olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu yeni doğduğu belirlenen erkek bebek, ilçedeki özel hastaneye götürüldü.

Bebeği terk edenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber