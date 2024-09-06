Bakan Yerlikaya'dan Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçakla ilgili açıklama

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Vistara Havayolları'na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde 'uçakta bomba olduğu' yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır. 234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde uçaktan indirilmiştir, 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir."

Havaalanında AFAD, itfaiye, sağlık, emniyet, UMKE ve DHMİ ekipleri tarafından gerekli tedbirlerin alındığını bildiren Yerlikaya, "Erzurum Havaalanımıza saat 21.00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir." bilgisini paylaştı.