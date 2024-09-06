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Van'da belediyelerde görevine son verilen 21 işçinin 'işe iadelerine' karar verildi

Van'da Büyükşehir ve Tuşba belediyelerinde görevlerine son verilen işçilerden 21'inin açtıkları davada mahkemenin, "iş feshinin geçersizliğine ve işe iadelerine" karar verdiği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 19:36, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 20:05
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Van'da belediyelerde görevine son verilen 21 işçinin 'işe iadelerine' karar verildi

İpekyolu Belediyesi önünde açtıkları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle bir araya gelen HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, gazetecilere, belediyelerden çıkarılan işçilerin hukuk mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

İşçilerin açtıkları davalarda kararların çıkmaya başladığını belirten Akdeniz, Van 5. İş Mahkemesinde, görevlerine son verilen 21 işçi için "iş feshinin geçersizliğine ve işe iadelerine" karar verildiğini ifade etti.

Yaklaşık 4 ay önce işten çıkarılan işçiler ile ailelerinin mağdur edildiğini aktaran Akdeniz, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz çadırlarda nöbet tutuyoruz. Hukuki süreçlerimiz devam ediyor. İşten çıkarılan işçilerin mücadelesi için eylemlerimiz sürüyor. Mevcut çalışan arkadaşlarımız baskılara maruz kalıyor ve hakları ödenmiyor. Pazartesi günü okullar açılıyor. İşten çıkarılan işçiler, çocuklarına okul malzemesi alamıyor. Belediye başkanları halkın sorunlarıyla ilgilenmek zorundadır. Açılan davaların olumlu sonuçlanması bizi sevindiriyor. Bu kararlar diğer davalar için de emsal olacaktır."

Sendika avukatı Osman Sarı da "Van'da hukuksuz şekilde sendikamız üyeleri işten çıkarılmıştır. Bugün itibarıyla Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELVAN şirketinde 18 ve Tuşba Belediyesinde 3 kişinin iade davası kazanılmıştır. Mahkemece fesihlerin geçersizliğine, davacıların işe iadesine ve buna bağlı olarak tazminata hükmedilmiştir. Dolayısıyla söz konusu işten çıkarmaların haksız olduğu kanıtlanmıştır." diye konuştu.

Davayı kazanan işçilerden Ömer Aslan da "Burada haklı davamızı sürdürüyoruz. Bugün de mahkemeyi kazandık. Arkadaşlarımız davalarını kazanacaklar. Eylemlerimizle birlikte büyük bir direniş örneği sergiledik." dedi.

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