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3 yılı aşkın süredir süren Metin Lokumcu davasında karar çıktı

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili Trabzon'da görülen davanın bugünkü 14. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Metin Lokumcu'ya fiziken darp ve müdahale olmadığına dikkati çekerek toplumsal olaylara müdahaledeki orantılılık ilkesini hatırlattı ve biber gazı kullanımının silahtan yararlanma olarak kabul edildiğini kaydederek 13 polis hakkında beraat kararı verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 20:33, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 20:31
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3 yılı aşkın süredir süren Metin Lokumcu davasında karar çıktı

Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan olaylarda sıkılan biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülüp, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra 2021 yılında dava açıldı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 polisin yargılanmasına 21 Nisan 2021 tarihinde başlanırken, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin duruşma Trabzon'a alındı. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada bugün 14. duruşma gerçekleşti.

Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan duruşma akşam saatlerine kadar sürdü. 9 saat süren duruşma sırasında mahkeme heyeti 3 kez ara verdi. Mahkemede aile avukatları ve sanık müdafilerinin savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Fiziken darp ve müdahale olmadığını kaydeden mahkeme heyeti, toplumsal olaylara müdahaledeki orantılılık ilkesini hatırlattı ve biber gazı kullanımının silahtan yararlanma olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

İnsan bedeninin kimyasallara vereceği tepkilerin de farklı olduğunu belirten mahkeme heyeti, Metin Lokumcu'nun ölümü ile yaşanan olayda illiyet bağı olmadığını kaydetti. İlliyet bağı olmadığı yerde kusurdan bahsedilemeyeceğini de ifade eden mahkeme heyeti, yapılan müdahalenin orantılı olduğunu kabul ederek istinaf yolu açık olmak üzere aralarında Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Duruşmanın ardından Metin Lokumcu'nun yakınları ve avukatları sloganlar eşliğinde Trabzon Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, "Karar benim gönlümde yok hükmünde. Babamın çok sağlıklı, gücünün yerinde olduğunu ve o gün haklı mücadele verdiğine inanıyorum. Öfkeliyim, cümleleri seçemiyorum. Sinirime yenik düşmek istemiyorum. Çünkü hala bu coğrafyada yaşıyoruz" dedi.

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