Ünlü doktor kaçak ilaç satmakla suçlanıyor

Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
İyi Parti'de bir istifa daha
İyi Parti'de bir istifa daha
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler
Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler
Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı
Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş ikinci haftasında
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
'Özel okulda bin liralık kitaba, 30 bin lira istiyorlar' iddiası mahkemelik oldu
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Vatandaş borcunu ödeyemiyor: Takibe düşen krediler yükseldi!
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
Burun ameliyatında hayatını kaybetti! Savcılık kayıtları istedi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
MEB, 'İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçirdi
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
OVP ile finansal istikrar kalıcı hale getirilecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ünlü doktor kaçak ilaç satmakla suçlanıyor

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen kaçak ilaç operasyonunun ayrıntıları ortaya çıkıyor. Medikal estetik hekimi olarak televizyonlara konuk olan bir isim de tutuklananlar arasında.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 21:25, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 21:26
Yazdır
Ünlü doktor kaçak ilaç satmakla suçlanıyor

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize bir ağa darbe vuruldu. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda aralarında doktorlar, ecza deposu sahipleri ve güzellik uzmanlarının bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 5 şüpheli, kaçakçılık ve halk sağlığını tehdit etme suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturmanın detaylarına TRT Haber ulaştı.

Ünlü doktor tutuklandı

Televizyon kanallarına çıkan, sağlık programlarında uzman hekim olarak konuk olan, sosyal medyada estetik ve güzellik üzerine videolar çekerek, binlerce kişiye ulaşan doktor da tutuklananlar arasında.

Doktorun, ünvanını kullanarak elde ettiği ilaçları, güzellik merkezlerine el altından sattığı iddia edildi.

Tutuklanan medikal estetik hekimine ait klinik hizmete kapatıldı.

Güzellik salonlarına usulsüz ve sahte ilaç sattılar

Usulsüzlük ecza depoları ile başlıyor, ilaçlar depoların ticari yetkileri kullanılarak temin ediliyor, anlaştıkları doktorlar üzerinden kullanım izni olmayan güzellik merkezlerine satılıyordu. Üstelik içlerinde sahte ürünler de vardı.

Şikayetler üzerine şüpheliler 3 ay boyunca takip edildi.

Soruşturmanın boyutu günden güne genişledi. Yazışmalar, telefon konuşmaları ve hesap hareketleri incelendi. Takiplerde çetenin sınırları aştığı görüldü. Uzak Doğu'ya dahi bu ilaçları gönderdikleri kaçak ilaç ticaretine ait dekontlar yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde; 1547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi ilaçlar, 21 adet dijital materyal, 3 gram uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

Usulsüz yollardan temin edilen ilaçların halk sağlığına tehlike arz edip etmediği, önümüzdeki günlerde çıkacak raporla netlik kazanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber