Ünlü doktor kaçak ilaç satmakla suçlanıyor

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize bir ağa darbe vuruldu. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda aralarında doktorlar, ecza deposu sahipleri ve güzellik uzmanlarının bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 5 şüpheli, kaçakçılık ve halk sağlığını tehdit etme suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturmanın detaylarına TRT Haber ulaştı.

Ünlü doktor tutuklandı

Televizyon kanallarına çıkan, sağlık programlarında uzman hekim olarak konuk olan, sosyal medyada estetik ve güzellik üzerine videolar çekerek, binlerce kişiye ulaşan doktor da tutuklananlar arasında.

Doktorun, ünvanını kullanarak elde ettiği ilaçları, güzellik merkezlerine el altından sattığı iddia edildi.

Tutuklanan medikal estetik hekimine ait klinik hizmete kapatıldı.

Güzellik salonlarına usulsüz ve sahte ilaç sattılar

Usulsüzlük ecza depoları ile başlıyor, ilaçlar depoların ticari yetkileri kullanılarak temin ediliyor, anlaştıkları doktorlar üzerinden kullanım izni olmayan güzellik merkezlerine satılıyordu. Üstelik içlerinde sahte ürünler de vardı.

Şikayetler üzerine şüpheliler 3 ay boyunca takip edildi.

Soruşturmanın boyutu günden güne genişledi. Yazışmalar, telefon konuşmaları ve hesap hareketleri incelendi. Takiplerde çetenin sınırları aştığı görüldü. Uzak Doğu'ya dahi bu ilaçları gönderdikleri kaçak ilaç ticaretine ait dekontlar yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde; 1547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi ilaçlar, 21 adet dijital materyal, 3 gram uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

Usulsüz yollardan temin edilen ilaçların halk sağlığına tehlike arz edip etmediği, önümüzdeki günlerde çıkacak raporla netlik kazanacak.