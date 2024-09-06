Elazığ'da sağanak sele neden oldu: 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Olay, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinden itibaren yer yer etkisini arttıran yağış sele neden oldu. 10 köy yoluna ulaşımı sağlayan yol, bir süre ulaşıma kapandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.