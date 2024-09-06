Soluk borusuna yiyecek kaçan öğretmen hayatını kaybetti

Elazığ Hankendi Ortaokulunda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 28 yaşındaki Nurullah Kaya, 3 gün boyunca okula gitmedi. Kaya'ya ulaşılamaması üzerine yakınları öğretmenin tek kaldığı evine gitti. Çilingir yardımı ile kapının açılmasının ardından Kaya'nın yerde hareketsiz yattığı görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk belirlemede Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın Fırat Üniversitesinde Hastanesinde yapılan otopsisinde ilk belirlemelere göre soluk borusuna yemek kaçtığı ve 3 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.