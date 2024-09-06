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Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli'ni yarın açılıyor

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'nin portallarının 67 metre uzatılması çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Planlanan süreden 12 gün önce yolun açılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bolu Dağı Tüneli'ni yarın açıyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 23:53, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 23:55
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Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli'ni yarın açılıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti 31 Temmuz'da trafiğe kapatıldı. İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 37 gündür trafiğe kapalı. Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler 37 gün boyunca Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu D-100 Bolu Dağı geçişinde oluşan trafik çilesini bitirmek için ekiplerin hummalı çalışmaları sürüyor. Tünel portallarının uzatma çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfalt serimi yaptı. TGRT Haber'e canlı yayın konuğu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yolun yarın saatlerinde trafiğe açılacağına duyurdu.

"Akşamdan yolu açmış oluruz"

TGRT Haber ekranlarından canlı olarak yolun yarın açılacağı müjdesini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yarın akşam inşallah açacağız. Bir eksiklik olmazsa, aksaklı olmazsa ki biz öngörmüyoruz. Pazar gününü düşünmüştük. Pazar trafiğini rahatlatalım diye. Yarın akşam açmış oluruz diye düşünüyorum. Bu vesileyle, yaptığımız tünellerin, altgeçitlerin, bölünmüş yolların ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. 50 günlük bir süre öngörmüştük. Çünkü bazı imalatlarda çok istediğiniz hızda gidemeyebilirsiniz. Zeminle ilgili bazı öngöremediğiniz şeylerle karşılaşabiliriz diye 50 gün demiştik. Ama geçen ziyaret ettiğimde hani bir miktar daha erken bitirebileceğimizi tahmin etmiştik. Az daha netleşsin kamuoyunu öyle bilgilendirelim istedik. Erken bitecek düşüncesine vatandaşları bırakıp da erken bitiremezseniz mahcup olursunuz. Yarın gündüz gözüyle son yapılan asfalt çalışmalarının çizgilerini çekeriz ve akşamdan yolu açmış oluruz" dedi.

Yolun yarın akşam saatlerinde açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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