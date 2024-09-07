7 Eylül 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
7 Eylül 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 00:08, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 00:14
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/303
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper ÖZKAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı;
- XI. Bölge Müdürü Halim ÖZDEMİR,
- IX. Bölge Müdürü Musa KAY A,
- II. Bölge Müdürü Adil ŞENCAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
6 Eylül 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI