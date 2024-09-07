Bakan Fidan: Kosova'nın birliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz

Özel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor
Özel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor
2025'te esnek çalışma geliyor
2025'te esnek çalışma geliyor
Üniversite için ikinci fırsat! İşte en fazla boş kontenjan olan bölümler
Üniversite için ikinci fırsat! İşte en fazla boş kontenjan olan bölümler
AYM'de makul süre ihlali oranı düştü
AYM'de makul süre ihlali oranı düştü
OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor
OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli'ni yarın açılıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli'ni yarın açılıyor
Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
İyi Parti'de bir istifa daha
İyi Parti'de bir istifa daha
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler
Tarım desteklerinde yeni dönem! İşte ürün ve verilecek destekler
Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı
Elektriğe zam gelecek mi? Enerjisa Üretim CEO'su Bayçöl yanıtladı
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
Kayıt dışılık ve sahte belge kullanımı 'yapay zeka' ile önlenecek
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
OVP ile enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve fiyat istikrarı hedefleniyor
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Üniversitelilere 'kapora' dolandırıcılığı uyarısı
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Bakan Yumaklı: Mazotun tamamını gübrenin yarısını vereceğiz
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Milli Hızlı Tren'de ilk test 2025'te
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Palmiye sitesi müteahhidinden skandal savunma
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Kumar oynama yaşı 13-14'e kadar düştü!
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Yurt dışında konut yatırımı 3 milyar doları bulur
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan: Kosova'nın birliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak Kosova'nın birliğine, bütünlüğüne, güvenliğine, huzuruna, refahına gerçekten büyük önem veriyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 07:37, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 07:22
Yazdır
Bakan Fidan: Kosova'nın birliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz

Fidan, Kosova'da Mamuşa Belediyesi bahçesinde Mamuşalı soydaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Fidan, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010'da Mamuşa'ya geldiğinde büyük nasihatler verdiğini ve bunların yerine getirildiğini gördüğünü ifade etti.

Bakan Fidan, 2000'li yılların başlarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı olarak görev aldığı dönemde Mamuşa'da canla başla bütün arkadaşlarla ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlattı.

Yıllar içerisinde Mamuşa'nın büyük yol katettiğini ve Kosova'nın geri kalanına Mamuşa insanlarının çalışkanlıklarıyla örnek gösterildiğini aktaran Fidan, Mamuşa halkının çalışkanlığının, dürüstlüğünün, beceri sahibi olmasının ve disiplininin Kosova'daki bütün kesimler tarafından takdir edildiğini ifade etti.

Hakan Fidan, 600 yıldır Balkanlar'daki Türk varlığının oradaki örnek devamlılığı olduklarını kaydederek "Dilinize, kimliğinize, dininize, birliğinize, her şeyinize sahip çıkarak bütün zorluklara, bütün imkansızlıklara rağmen çok şükür bugünlere kadar gelebildiniz. Var olun, sağ olun." diye konuştu.

- "Kosova'nın birliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz"

Özellikle dili, kültürü ve inancı korumada gösterdikleri hassasiyete ve çalışkanlıklarına vurgu yapan Fidan, şöyle devam etti:

"Kosova'daki Türkler, Kosova'nın bir parçası. Gerçekten buradaki diğer Arnavut kardeşlerimizle, Boşnak kardeşlerimizle, diğer kardeşlerimizle büyük bir huzur ve barış içerisinde yaşıyorsunuz. Biz Türkiye olarak Kosova'nın birliğine, bütünlüğüne, güvenliğine, huzuruna, refahına gerçekten büyük önem veriyoruz. Biliyorsunuz, bağımsız olduğu ilk günden itibaren Kosova'yı tanıyan ilk ülke, Türkiye'dir."

Uluslararası ve diplomatik bütün ortamlarda Kosova'ya destek verdiklerini aktaran Fidan; yatırım, turizm, eğitim, sağlık ve teknoloji gibi birçok alanda işbirliğini en ileri seviyeye ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova'da kurulan devletin bağımsız olarak modern bir devletin sahip olması gereken imkan, kabiliyet ve altyapıyla vatandaşlarına hizmet götürebilmesini sağlamak için Türkiye'nin elinden gelen gayreti gösterdiğini anlattı.

- "Bölgede huzur ve istikrar hepimizin çıkarına"

Uluslararası toplumun ve bölgesel organizasyonların ortaya koyduğu barış ve müzakere çabalarının hepsini sonuna kadar desteklediklerine dikkati çeken Fidan, "Bölgeye huzur ve istikrarın gelmesi ve devam etmesi, hepimizin çıkarınadır. Bütün bölge ülkelerinin, bütün bölge halklarının başta Türkler olmak üzere, Türkiye olmak üzere, Arnavutlar olmak üzere biz, huzur, istikrarın ve barışın herkesin yararına olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede barışçıl çözümler için inisiyatiflerine ve geliştirdiği ilişkilere atıfta bulunarak sorunların çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Kosova'daki Türk varlığının her türlü jeostratejik tanımlamanın, çıkarın ve stratejinin çok üstünde bir varlık olduğunu vurgulayan Fidan, bunun bilincinde olunmasını rica etti.

Fidan, oradaki halkın daha fazla yatırım yapması, iş dünyasına atılması, daha fazla eğitim alması ve en önemlisi birbirlerine destek olmasının fevkalade önemli olduğuna dikkati çekerek dayanışma sağlandığı zaman daha diri ve güçlü olacaklarını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber