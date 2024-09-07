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Üniversite için ikinci fırsat! İşte en fazla boş kontenjan olan bölümler

2024 YKS ek tercih dönemi başladı. Öğrenciler, boş kalan 202 bin 258 kontenjan için başvuru yapabilecek. Lisans bölümleri arasında en fazla boş kontenjan psikoloji, işletme ve gastronomide iken ön lisans bölümleri arasında ilk üçte bilgisayar programcılığı, çocuk gelişimi ve bankacılık var.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 08:13, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 07:43
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Üniversite için ikinci fırsat! İşte en fazla boş kontenjan olan bölümler

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürk'ün haberine göre; 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercihleri dün itibarıyla başladı. İlk yerleştirmenin ardından 2 yıllık programlarda 138 bin 359, 4 yıllık programlarda ise 63 bin 899 kontenjan boş kaldı. Tercih için son gün çarşamba.

KADINLAR İÇİN EK KONTENJAN

Üniversite hayali kuran binlerce genç için kayıt süreci tamamlandı. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci 6 Eylül'de başladı. Süreç 11 Eylül, saat 23.59'a kadar devam edecek. YKS ek yerleştirme ücreti 80 TL.

Ek yerleştirme ücreti, 12 Eylül, saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. Adaylara yine 24 tercih hakkı tanınacak. Toplam 202 bin 258 boş kontenjanın 191 bin 763'ü ek yerleştirme sürecinde genel yerleştirme için kullanılacak. 10 bin 495'i ise şehit, gazi yakını, 34 yaş üstü kadın ve depremzedeler için ayrıldı. 160 binin üzerinde aday üniversite kazanmasına rağmen kayıt yaptırmadı.

BU BÖLÜMLER BOŞ KALDI

İlk yerleştirmenin ardından ön lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı en fazla bilgisayar programcılığı, çocuk gelişimi, bankacılık ve sigortacılık, muhasebe ve vergi uygulamaları, aşçılık, turizm ve otel işletmeciliği, işletme yönetimi, fizyoterapi, dış ticaret, ilk ve acil yardım, iş sağlığı ve güvenliği, optisyenlik, inşaat teknolojisi, halkla ilişkiler ve tanıtım ile lojistik bölümlerinde.

4 yıllık programlarda en fazla boş kontenjan kalan programlar ise psikoloji, işletme, gastronomi ve mutfak sanatları, ilahiyat, radyo, televizyon ve sinema, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, iktisat, hemşirelik, tarih, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sosyoloji, gazetecilik, uluslararası ilişkiler, iç mimarlık oldu.

10 MADDEYE DİKKAT

Ek yerleştirmede dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralandı:

* Ek tercih yapabilmek için genel yerleştirmede bir programa yerleşmemiş olmak gerekiyor.

* Ek yerleştirme genel yerleştirmenin aksine sıralarla değil doğrudan puanlarla yapılacak.

* Genel yerleştirmede kontenjanını dolduramadığı için puanı oluşmamış ve sıralama barajı olmayan programları puanı hesaplanan tüm adaylar seçebiliyor. Ancak programda sıralama barajı varsa puanı oluşmasa bile sadece o barajı geçen adaylar bu programları ek tercih listelerine alabiliyorlar.

* Genel yerleştirmede kontenjanları dolduğu için taban puanı oluşan programları ise oluşan puandan daha iyi puana sahip adaylar tercih edebiliyor. Daha alt puandaki adaylar o programları listelerine alamıyorlar.

* Ek yerleştirmede yerleşecek adaylar kayıt yaptırsa da yaptırmasa da sonraki yıl okul başarı puanı kaybına uğruyorlar.

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