3 gündür haber alınamayan öğretmen evinde ölü bulundu

Hankendi Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki Nurullah K'den 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net