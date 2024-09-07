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Çocuklarına ev almak istediler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Konya'da birikimleri ile çocuklarına ev almak isteyen yaşlı çift hayatlarının şokunu yaşadı. Görüp, beğendikleri daireyi aldıklarını zanneden Yıldırım çifti, gerçeği öğrenince dünyaları başlarına yıkıldı. Dolandırıcıların, tapu bilgileri üzerinde oynama yaparak yaşlı çifte yıllardır tek bir çivi bile çakılmamış, inşaat haindeki bir binadan daire sattıkları ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 08:47, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 08:49
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Çocuklarına ev almak istediler! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Konya'da yaşayan Şerife (63) ve Mustafa Yıldırım (70) çifti, çocuklarına ev alabilmek için sosyal medya hesabından, 'Satılık daire talebimiz var. 3+1, 1 milyon 200 bin civarı. Yardımcı olursanız memnun oluruz' şeklinde bir ilan yayınladı. Bunun üzerine bu ilana mesaj yazan Bekir A., ellerinde kendilerine uygun 1 milyon 350 bin TL değerinde sıfır bir dairenin olduğunu, yardımcı olabileceklerini söyledi. Dairenin fotoğraflarını gören Yıldırım çifti evi beğendiklerini ve daireyi görmek istediklerini beyan etti.

Evi gören Yıldırım çifti, 1 milyon 300 bin TL'ye karşı tarafla anlaştı. Ancak Bekir A. Yıldırım çiftine, dairenin tamamlanmış olduğunu ancak mutfak bölümünde ankastre mutfak setinin ve vestiyer dolaplarının 10 gün içerisinde takılacağını, tamamlandıktan sonra kendilerine teslim edileceğini söyledi.

ALTIN VE PARALARI DOLANDIRICALARA ELDEN TESLİM ETTİLER

Yıldırım çifti ile Bekir A. ile beraberindekiler tapu önünde bir araya geldi. Taraflar hazırlanan satış sözleşmesini imzaladı. Yıldırım çifti karşı tarafın isteği üzerine 425 bin TL parayı farklı kişilerin hesaplarına havale ederken, 870 bin TL değerindeki ziynet eşyaları da şahıslara elden teslim etti. Taraflar daha sonra tapu müdürlüğüne giderek dairenin satış işlemini gerçekleştirdi.

DAİREYE GİTTİKLERİNDE ŞOK YAŞADILAR

Yıldırım çifti, dairenin işlerinin bittiğini düşünüp 20 gün sonra daireye bakmaya gitti. Dairede birilerinin temizlik yaptığını gören çift, hayatlarının şokunu yaşadı. Temizlik yapan kişiler dairenin kendilerine ait olduğunu, tapularının olduğunu söyledi.

Bunun üzerine müteahhitin yanına giden çift gerçeği belgeleriyle öğrendi. Kendilerinin de tapusu olduğunu söyleyen Yıldırım çifti, tapu senedinde yazılı olan daire ile kendilerine gösterilen dairenin aynı olmadığını fark etti.

Dolandırıcıların yaşlı çifte 15 yıl önce yapılmaya başlanmış ancak % 25'i yapıldıktan sonra faaliyetleri durmuş, terk edilmiş bir inşaattan daire sattıkları anlaşıldı.

TAPU BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIYORLAR

Yıldırım çifti dolandırıcılara bir türlü ulaşılamadı. Çifte almak istedikleri direyi gösteren ve Bekir A'nın yeğeni olduğu belirtilen Erkan K., telefon görüşmesinde her şeyi itiraf etti.

Erkan K'nın ses kaydında, "Bekir A'nın başka insanlara da aynı şekilde başka daireler gösterip daha sonra yapılan sözleşmenin tapu bilgilerinde oynamalar yaparak insanları dolandırdığını, hatta bir teşebbüsünde alıcı müşterinin gösterilen daire ile satış sözleşmesi yapılan ve sözleşmeye istinaden tapu devri yapılacak olan dairenin farklı olmasını fark ettiğini bu nedenle işlemin tamamlanmadığını" itiraf etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULURDULAR

Savcılığa suç duyurusunda bulunan çift, paralar ve altınlar yüzünden çocukları ile aralarının bozulduğunu, sağlık durumlarının kötüye gittiğini, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi. Dava dilekçesinde yüzsüz dolandırıcıların çiftin zararını gidermek yerine birde ellerindeki dükkanı da alabileceklerini söyledikleri yer aldı.

TOLGA YANIK

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