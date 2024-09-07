Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 09:39, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 09:59
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD'dan Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.