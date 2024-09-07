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'Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz'

Bakan Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasına yönelik açıklama yaptı. Şimşek, Türkiye'nin uyguladığı ekonomi programı sayesinde, 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan da not artırımı alan tek ülke olduğunu söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 10:24, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 10:29
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'Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz'

Hazine ve Maliye Bakanın Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Şimşek yaptığı açıklamada, "Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz" dedi.

Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirdi.

Şimşek şunları söyledi:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+'dan BB-'ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız."

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu Mart 2024'te "B+"ya yükseltmesinin ardından, Eylül 2024 değerlendirmesinde de "BB-" seviyesine çıkardı. S&p ve Moody's de Türkiye'nin kredi notunu birer basamak yükseltmişti. Türkiye'nin notu tüm kuruluşlarda halen "yatırım yapılabilir" seviyenin altında yer alıyor.

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