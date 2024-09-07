Erdoğan, Kocaeli'de 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını yapacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 10:53, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 11:01
X sosyal medya platformundaki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bugün Kocaeli'de toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, açılışı gerçekleştirecek Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi'nin görselleri de yer aldı.