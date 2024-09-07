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TOKİ 21 yılda 2 bin 718 eğitim binası inşa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin farklı şehirlerinde depreme dayanıklı ve ileri teknolojiyle ürettiği projelerle eğitime tam destek veriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 11:58, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 12:03
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TOKİ 21 yılda 2 bin 718 eğitim binası inşa etti

TOKİ Başkanı Levent Sungur, eğitim projeleri kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sungur, okullardan üniversitelere, yurtlardan spor salonlarına kadar öğrencilerin nitelikli, sağlıklı ve kaliteli bir ortamda öğrenim görmesine katkı sağladıklarını belirtti. Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen eğitim alanındaki projelerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Sungur, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın koordinasyonunda, öğrencilerimize daha iyi ve kaliteli eğitim verilmesini sağlayacak projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda bugüne kadar 30 bin 222 derslikli bin 430 okul, 26 üniversite, 86 bin 20 kapasiteli 218 öğrenci yurdu, 47 kütüphane, 997 spor salonu ve sosyal donatılar yaptık" dedi.

Kreş ve okul gibi eğitim yapılarını bölgelerin yöresel mimari dokusunu esas alarak yerel dokuyla uyumlu şekilde inşa ettiklerini vurgulayan Sungur, "Eğitime, 'Yüzde 100 Destek Kampanyası' ile Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket ediyoruz. İnşa ettiğimiz bin 430 okul içerisinde; 396 derslikli 103 kreş, 19 bin 429 derslikli 872 ilköğretim okulu ve 10 bin 453 derslikli 456 lise bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Sosyal ve akademik açıdan nitelikli ve sürdürülebilir eğitimin tamamlayıcısı olan modern projelerimizle, öğrencilerimizin kaliteli öğrenim görmesine katkı sağlıyoruz" diyen Sungur, TOKİ'nin ürettiği sosyal donatı sayısının eğitim projeleriyle birlikte 43 bin 476'ya ulaştığını söyledi.

"Güvenli ve konforlu yurtlar inşa ettik"

Üniversite eğitimini şehir dışında sürdüren öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayabilmeleri ve eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri için ülkenin dört bir yanında modern yurt ve pansiyonlar yaptıklarının altını çizen Sungur, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha iyi şartlarda barınması ve evlerini aratmayacak yurtlarımızı depreme dayanıklı, yüksek teknoloji ve kaliteli malzeme kullanımı ile inşa ettik. Öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedeceği, modern ve rahat bir ortamda ders çalışabileceği şekilde tasarladık. TOKİ olarak bugüne kadar toplam 86 bin 020 öğrenci kapasiteli 218 yurt inşa ettik" açıklamasında bulundu.

Modern üniversite binaları

Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde üniversitelerin kampüs binalarını, dersliklerini, hizmet binalarını, araştırma merkezlerini, akademik ve idari binalarını yaptıklarına vurgu yapan Sungur, "Bugüne kadar 26 üniversitenin çeşitli kampüs binalarını modern ve donanımlı şekilde tamamlayarak hizmete sunduk. Yükseköğrenim altyapısını güçlendirmek için projelerimize hızla devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük ve en modern kampüslerinden olan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin ilk etabın bitirilip hizmete girdiğini ifade eden Sungur, ikinci etabının da tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

Bugüne kadar yapılan üniversite binalarına ilişkin örnekler veren Sungur, şöyle devam etti:

"Ankara Çubuk Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde fakülte, laboratuvar, spor merkezi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde laboratuvar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Binalarını inşa ettik. Çeşitli illerimizde de üniversite binalarının yapımı sürüyor. Bunların en başında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Avcılar Yerleşkesindeki İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesinin yapımı geliyor. Fakülteler tamamlandığında gençlerimiz daha modern bir ortamda eğitim ve öğretim hayatına devam edecek."

"Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum"

"Geleceğin Türkiye'sinde her birimizin yerini alacak ve ülkemizi daha ileriye taşıyacak gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz projelerimize özel önem veriyoruz" diyen TOKİ Başkanı Levent Sungur, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

"TOKİ olarak milletimizin ve kurumlarımızın her daim yanındayız, yaptığımız işi sosyal devletin gereği olarak görüyoruz. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum."

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