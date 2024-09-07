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Uzmanından uyarı: Ağır okul çantalarına dikkat!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emine Bukan Arıca, okula başlayacak çocukların taşıdıkları sırt çantaların beraberinde bazı sağlık sorunlarını getirebileceğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 12:47, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 12:46
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Uzmanından uyarı: Ağır okul çantalarına dikkat!

Ağır sırt çantalarının çocukların sağlığı açısından riski oluşturarak boyun ve omurga zedelenmeleri gibi istenmeyen sonuçlara yol açabildiğini söyleyen Medline Adana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emine Bukan Arıca, çantaların ağırlığının çocuğun vücut ağırlığının en fazla yüzde 10 ila 15'inden fazla olmaması gerektiğini belirterek ebeveynlere uyarı ve önerilerde bulundu.

Çantalar ergonomik olmalı

Uzman Dr. Emine Bukan Arıca, omurga hastalıklarının en fazla karşılaşılan sorunlardan biri olarak karşımıza çıktığını söyleyerek, "Yapılan çalışmalar, çocukluk çağında bel ağrısı çekenlerin, ilerleyen yaşlarda da bel ağrısı riskini yüksek oranda taşıdıklarını gösteriyor. Çocukların okulda kullanacakları çantaların kozmetik güzelliklerinden önce ergonomik olarak doğru ürünler olması ve buna göre seçilmesi önem kazanıyor. Doğru şekilde kullanılan sırt çantaları okul araç-gereçlerini taşımada en uygun ve pratik araçlar. Üstelik belirli bir orandaki ağırlığa sahip çantalar çocukların kas ve kemik yapılarının güçlenmesine de yardımcı oluyor. Ancak yine de sırt çantaları, okul çağındaki çocuklarda en sık karşılaşılan aşırı yüklenme nedenlerinin ilk sıralarında yer alıyor. Ağır sırt çantası taşımak, okul çocuklarının gelişmekte olan eklem, kas ve bağ yapılarında zorlanmalara neden olabiliyor. Ayrıca bozuk yürüyüş, kötü duruş ve kronik bel ağrılarına da kapı aralayabiliyor" dedi.

Belirli aralıklarla çantaları kontrol edin

Arıca, muhtemel sorunların önüne zamanında geçebilmek için ailelerin belirli aralıklarla çocuklarının çantalarındaki yükü kontrol edip; bel, boyun ve sırtlarında herhangi bir ağrı olup olmadığını sormaları gerektiğini belirterek, "Eğer ağrının yanı sıra elde uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler de gözleniyorsa ebeveynlerin bunları ciddiye alıp vakit kaybetmeden bir uzman hekime danışmaları önem kazanıyor" diye konuştu.

Uzman Dr. Emine Bukan Arıca, ailelere şu uyarıları sıraladı:

"Çantanın kendisi hafif ve tekerlekli olmalıdır. Sırt çantası çocuğun ağılığının yüzde 10-15'ini geçmemelidir. Omuz askısı geniş, çift destekli ve kalın pedli olmalı, bel kemeri bulunmalıdır. Askılar her zaman omuzlar üzerine tam oturmalı, çocuğun vücuduna yaklaşacak şekilde sıkı ayarlanmalıdır. Sırt çantasında ağır olan eşyalar çantanın sırta bakan tarafına, hafif olanlar ise sırttan uzak olan kısma gelecek şekilde eşit dağıtılmalıdır. Çanta her gün kontrol edilmeli ve ihtiyaç olmayan nesneler çıkartılmalıdır. Hafifletmek amacıyla örneğin, tüm kitabı taşımak yerine sadece ilgili kısımların fotokopisi çekilebilir. Sırt çantaları uzun süre taşınmamalı, uzun süre ayakta kalınacaksa çıkarılmalıdır. Sırt çantası taşırken doğru pozisyonda durmaya alışması için çocukla konuşulmalıdır. Çocuğa, herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissettiğinde ebeveynlere söylemesi öğütlenmelidir. Aile ile okul ilişkisi önemlidir. Öğretmenler ve veliler, ağır çanta taşıma sorunu hakkında konuşmalıdırlar."

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