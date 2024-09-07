Kocaeli'de kafede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü

Erdoğan: Bir avuçtuk, okyanus olduk
Erdoğan: Bir avuçtuk, okyanus olduk
Marmara Bölgesi için yeni karar: Sınır genişletildi
Marmara Bölgesi için yeni karar: Sınır genişletildi
Siyonist hırsızlar Hatay'da! Yardım bahanesiyle tarihi eserleri çaldılar
Siyonist hırsızlar Hatay'da! Yardım bahanesiyle tarihi eserleri çaldılar
Mahkemeden 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
Mahkemeden 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
Bakan Göktaş'tan 'Aile ve Gençlik Fonu' açıklaması
Bakan Göktaş'tan 'Aile ve Gençlik Fonu' açıklaması
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Uzmanlar, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ne dedi?
Uzmanlar, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ne dedi?
2025'te en fazla ödenek ayrılacak üniversiteler
2025'te en fazla ödenek ayrılacak üniversiteler
KDK: Kişi icradan aldığı aracın eski borcundan sorumlu tutulamaz
KDK: Kişi icradan aldığı aracın eski borcundan sorumlu tutulamaz
20 milyondan fazla öğrenci pazartesi ders başı yapacak
20 milyondan fazla öğrenci pazartesi ders başı yapacak
'Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz'
'Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz'
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Özel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor
Özel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor
2025'te esnek çalışma geliyor
2025'te esnek çalışma geliyor
AYM'de makul süre ihlali oranı düştü
AYM'de makul süre ihlali oranı düştü
OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor
OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli yarın açılıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli yarın açılıyor
Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
İyi Parti'de bir istifa daha
İyi Parti'de bir istifa daha
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kocaeli'de kafede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kafede çıkan silahlı kavgada yaralanan ağabey ve kardeşi hayatlarını kaybetti.

Haber Giriş : 07 Eylül 2024 13:19, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 13:20
Yazdır
Kocaeli'de kafede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş öldü

Kozluk Mahallesi'ndeki kafeye ağabeyi A.A (30) ile gelen H.A. (27) ve işletme sahipleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada ağabey ve kardeşi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar H.A. ve A.A. yapılan müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.

Silahlı kavganın yaşandığı kafede inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan H.A'nın kafenin eski çalışanı olduğu belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber