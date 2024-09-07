Erdoğan: Bir avuçtuk, okyanus olduk
Erdoğan: Bir avuçtuk, okyanus olduk
Marmara Bölgesi için yeni karar: Sınır genişletildi
Marmara Bölgesi için yeni karar: Sınır genişletildi
Siyonist hırsızlar Hatay'da! Yardım bahanesiyle tarihi eserleri çaldılar
Siyonist hırsızlar Hatay'da! Yardım bahanesiyle tarihi eserleri çaldılar
Mahkemeden 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
Mahkemeden 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
Bakan Göktaş'tan 'Aile ve Gençlik Fonu' açıklaması
Bakan Göktaş'tan 'Aile ve Gençlik Fonu' açıklaması
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Uzmanlar, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ne dedi?
Uzmanlar, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ne dedi?
2025'te en fazla ödenek ayrılacak üniversiteler
2025'te en fazla ödenek ayrılacak üniversiteler
KDK: Kişi icradan aldığı aracın eski borcundan sorumlu tutulamaz
KDK: Kişi icradan aldığı aracın eski borcundan sorumlu tutulamaz
20 milyondan fazla öğrenci pazartesi ders başı yapacak
20 milyondan fazla öğrenci pazartesi ders başı yapacak
'Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz'
'Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz'
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Özel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor
Özel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor
2025'te esnek çalışma geliyor
2025'te esnek çalışma geliyor
AYM'de makul süre ihlali oranı düştü
AYM'de makul süre ihlali oranı düştü
OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor
OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli yarın açılıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli yarın açılıyor
Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Trafik kazasında yaralanan İznik Kaymakamı hastaneye kaldırıldı
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Okullar 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması' dersiyle başlayacak
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
Bakan Tunç: Tabii ki hedefimiz yeni bir anayasa
İyi Parti'de bir istifa daha
İyi Parti'de bir istifa daha
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
YKS ek yerleştirme tercihleri başladı
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Marmara Bölgesi için yeni karar: Sınır genişletildi

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinin sınırları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bandırma-Yenice Köyü, Kumkent, Kumkale Deltası ve Uçmakdere koruma bölgesine dahil edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 15:14, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:18
Yazdır
Marmara Bölgesi için yeni karar: Sınır genişletildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları genişletildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 2021'de ortaya çıkan müsilaj krizi sonrası "Marmara Denizi Eylem Planı" hazırlandı.

Eylem planı çerçevesinde, 1,2 milyon hektarlık bölge Kasım 2021'de "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildi. Bu kararın hemen ardından Marmara Denizi'nde müsilaj temizliği için seferberlik yürütüldü. İzmit Körfezi'nde ise dip çamuru temizliği projesi gibi büyük çevre projeleri hayata geçirildi.

Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanı sonrası İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinde görevli 15 akademisyen 14 istasyonda, bölge üniversitelerinde görevli 22 akademisyen de 90 istasyonda "Kara-Kıyı ve Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi"ni yürüttü.

Bilim insanları Marmara Bölgesi'ndeki adalarda 9'u endemik, 815 bitki türünü ve koruma altında olan 10 sürüngen, 51 memeli türünü saptadı.

Ayrıca, Prens Adaları'nda 27, Marmara Adası'nda 50, Kapıdağ Yarımadası'nda 36, Paşalimanı, Koyun ve Avşa Adası'nda 25, Ekinlik Adası'nda ise 26 kuş türü tespit edildi.

Bölgenin uluslararası ölçekte, "Marmara Denizi, Adalar ve Türk Boğazlar Sistemi"ni içermesinden dolayı zengin flora-faunası ile Karadeniz ve Akdeniz'in biyolojik çeşitliliği için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Biyolojik koridor olma özelliği ile de korunması gerekli nadir alanlardan olduğu bilimsel veriler ışığında ortaya kondu. Deniz ve ada ekosistemlerinin birbirini tamamladığı ve kıyı ekosistemlerinin önemi, bilimsel raporlarla kayıt altına alındı.

Yeni sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan, "Bazı Alanların Marmara Denizi Ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit Ve İlan Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları genişletildi.

- Bakanlık, ekosistemin restorasyonunu sağlayacak koruma önlemleri alacak

Yeni karara göre Balıkesir'in Bandırma-Yenice Köyü'nde 485 hektarlık orman alanı, Çanakkale Kumkent bölgesinde 195 hektarlık alan, Çanakkale Kumkale Deltası'nda 108 hektarlık alan, Tekirdağ Uçmakdere'de 138 hektarlık orman alanı özel çevre koruma bölgesine dahil edildi.

Kararla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nde ekosistemin restorasyonunu sağlayacak koruma önlemlerini alacak. Bölgenin yaşamsal döngüsünün devamını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalara devam edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber