Üretim planlaması fiyatları düşürecek mi? Çiftçi eylemlerinin arkasında kim var?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" programında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

13 Stratejik Ürün Genişletilecek mi?

Bitkisel üretim planlaması ve yeni destekleme modeli çerçevesinde belirlenen 13 stratejik ürünün kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğinin sorulması üzerine Yumaklı, "Üretim planlaması çerçevesinde belirlenen 13 ürün o dönem içerisinde değişmeyecek. Dönem sonunda sistemin daha işler halini, gelişmesine dair şartların oluştuğunu gördüğümüzde ürün halkasını genişleteceğiz. Bunların içerisine ülkemiz için önemli ürünleri dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üretim planlamasının ürün fiyatlarına etkisinin ne olacağının sorulması üzerine Yumaklı, üretim planlamasının Orta Vadeli Program'a destek olacağını söyledi.

Yumaklı, çiftçi eylemlerine ilişkin soruyu yanıtlarken de şöyle konuştu:

"Buna benzer problemler ilk defa olmuyor. Biz her sorun oluştuğunda bütün ekibimizle orada oluyoruz. Çözüm insanları sokağa davet ederek olmaz, soruna karşı bir çözüm önerisi getirerek olur. Biz bunlarla alakalı ilk tespitlerimizde CHP'nin il ya da ilçe örgütleri tarafından organize edildiğini hatta ilk dönemlerde parti flamalarının da en önde gezdiğini gördük. Şimdi de benzer şeyi yapmaya devam ediyorlar. HDP de dahil olmak üzere diğer unsurların tamamı organize bir şekilde insanları sokağa dökmeye çalışıyorlar. Bu düşünceden artık vazgeçmeleri gerekir. Önerileri varsa söylesinler. İnsanları sokağa dökmek çözüme ulaştırmayacaktır. Biz bu şekilde oluşan problemleri çözme adına sektörle konuşarak elimizdeki argümanları kullanmaya çalışıyoruz. Bunların, üreticiye haksızlık ve saygısızlık olduğunu düşünüyoruz."

Su Kıtlığına Karşı Sulama Sistemleri Güncelleniyor

Su stresi altındaki Türkiye'de, sulama sistemlerine yönelik desteklerin güncellenip güncellenmeyeceği ve damlama sulamaya geçmeyen çiftçilere yönelik bir yaptırım olup olmayacağı sorusuna Bakan Yumaklı şöyle yanıt verdi: "Yeni yapılan tüm sulama sistemleri kapalı devre olarak inşa ediliyor. Eski sistemler de dönüştürülüyor. Çiftçilerin damla sulama yatırımlarının yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. Açık sulama yapımını engelleyici düzenlemeler mevcut. Çiftçilerimizi her türlü desteklemeye devam edeceğiz."

Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Denetimler Sürüyor

Gıda fiyatlarındaki artışın üretimden kaynaklanmadığı, arz sorunlarının etkili olduğu vurgusunu yapan Bakan Yumaklı, fahiş fiyat artışlarına karşı Ticaret Bakanlığı ile birlikte denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini belirtti: "Üreticilerimiz üzerine düşeni yapıyor. Fakat nakliye, lojistik ve bazı işletmelerdeki fahiş fiyat artışları sorunu büyütüyor. Pandemiden sonra bu sorunlar arttı ve biz bu duruma karşı Ticaret Bakanlığımızla birlikte önlem alıyoruz."

Bakan Yumaklı, açıklamalarında ayrıca Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve geliştirilmesi adına organize tarım bölgeleri, bitkisel üretim planlaması ve destekleme modeli gibi önemli projelerin hayata geçirildiğini de belirtti.

Yumaklı, şeker pancarı, fındık ve çay gibi ürünlerin üretim planlamasına alınmadığını, söz konusu ürünlerin üretiminin kendi kanunları çerçevesinde devam edeceğini söyledi.

Bakan Yumaklı, çiğ süte ilişkin soruyu yanıtlarken de üretilen fazla çiğ sütün Et ve Süt Kurumu tarafından alındığını belirtti. Yumaklı, çiftçiden süt alımı yapan bazı sanayicilerin soğutma bedelini ödemek istemediğini ve bu işletmelerle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.