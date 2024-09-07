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11 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yurdun kuzey ve doğusuna beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 17:05, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:06
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11 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre kuzeydoğu kesimlerde Ardahan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Erzincan'ın doğu, Kars'ın kuzey ve Artvin'in iç kesimleri, Kastamonu'nun doğu, Çorum'un kuzey, Sinop'un iç ve Samsun'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağış beklenen Artvin, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Samsun, Sinop, Bayburt ve Ardahan için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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