Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mansur Yavaş'dan İmamoğlu'na eleştiri
Mansur Yavaş'dan İmamoğlu'na eleştiri
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama
Bakan Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesiyle ilgili açıklama
Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsun?
Erdoğan: Bu kılıçları kime çekiyorsun?
Faizler düşerse ev ve araba fiyatları yükselir mi?
Faizler düşerse ev ve araba fiyatları yükselir mi?
TESK'ten 'kantin harici alışveriş' ve 'korsan servis' uyarısı
TESK'ten 'kantin harici alışveriş' ve 'korsan servis' uyarısı
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Gaziantep'te su kesintisi
Kahramanmaraş'taki deprem sonrası Gaziantep'te su kesintisi
Muğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını: Alevler hızla yayıldı
Muğla, İzmir ve Antalya'da orman yangını: Alevler hızla yayıldı
Marmara Bölgesi için yeni karar: Sınır genişletildi
Marmara Bölgesi için yeni karar: Sınır genişletildi
Siyonist hırsızlar Hatay'da! Yardım bahanesiyle tarihi eserleri çaldılar
Siyonist hırsızlar Hatay'da! Yardım bahanesiyle tarihi eserleri çaldılar
Mahkemeden 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
Mahkemeden 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
Bakan Göktaş'tan 'Aile ve Gençlik Fonu' açıklaması
Bakan Göktaş'tan 'Aile ve Gençlik Fonu' açıklaması
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Satılan her 3 elektrikli otomobilden 1'i Togg
Uzmanlar, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ne dedi?
Uzmanlar, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ne dedi?
2025'te en fazla ödenek ayrılacak üniversiteler
2025'te en fazla ödenek ayrılacak üniversiteler
KDK: Kişi icradan aldığı aracın eski borcundan sorumlu tutulamaz
KDK: Kişi icradan aldığı aracın eski borcundan sorumlu tutulamaz
20 milyondan fazla öğrenci pazartesi ders başı yapacak
20 milyondan fazla öğrenci pazartesi ders başı yapacak
'Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz'
'Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz'
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem
Özel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor
Özel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor
2025'te esnek çalışma geliyor
2025'te esnek çalışma geliyor
AYM'de makul süre ihlali oranı düştü
AYM'de makul süre ihlali oranı düştü
OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor
OVP'den iki alanda kritik adım! Mesleğe teşvik, yardıma düzen geliyor
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli yarın açılıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli yarın açılıyor
Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
Yumurtalar üzerindeki numaralara dair açıklama
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Enkazdan çıkıp sahraya koşan doktor İl Sağlık Müdürü oldu
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Engin Polat ve 3 sanığın tahliyelerine itiraza mahkemeden ret
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu kapsamının genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım daha atacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 19:42, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 19:42
Yazdır
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında, parti olarak 23 yıl önce olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yola devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin yarınlarına güzel bir iz bırakmak için yürüdüklerini ifade eden Göktaş, "Bu yolu, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, ana kademeden mahalle teşkilatlarımıza kadar AK davaya gönül veren sizlerle birlikte yürüyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi doğrultusunda her geçen gün gücümüze güç katıyoruz." diye konuştu.

Tüm amaçlarının 85 milyonun refah içinde yaşamasına katkı sağlamak olduğunu belirten Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Bu amaç doğrultusunda biz de bakanlık olarak, 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' hedefimizle toplumun tüm kesimlerini kucaklıyoruz. Öncelikle kültürümüzün ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarıcısı olan aileyi merkeze alan bir anlayışla politikalarımızı belirliyor ve birer birer hayata geçiriyoruz. Kadınların hak ettikleri tüm imkanlardan eşit biçimde faydalanabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize güvenli bir gelecek bırakmak için, kendine güvenen nesillerin yetişmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Geçmişimiz ve geleceğimiz arasında köprü olan büyüklerimiz ve yaşama azmiyle bizlere örnek olan engelli kardeşlerimizin hayata etkin katılımları için pek çok proje geliştiriyoruz. Bu aziz vatan için canını ortaya koyan şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve gazilerimiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI

Göktaş, engellilerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önem verdiklerini belirterek, "Bu hizmetimizden de 3 bin 754 vatandaşımız faydalanıyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda eylül ayı için toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık." dedi.

AİLE VE GENÇLİK FONU

Engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ailesi ve gazilere hak temelli anlayışla sosyal hizmet sunduklarını dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Aile ve Gençlik Fonu projemizin yeni dönem uygulamasını başlattık. Yeni dönemde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvurularımızı almaya başladık. Fona bugüne kadar 12 bin 132 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 4 bine yakın çiftimiz krediden faydalandı. Diğer yandan bu fondan daha fazla genç çiftimizin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdık. Daha önce desteğe başvuru şartlarının arasında çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartı bulunuyordu. Şimdi de gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açıyoruz."

"Aile ve Gençlik Fonu kapsamının genişletilmesine yönelik yakın zamanda yeni bir adım daha atacağız" diyen Göktaş, bunu çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

Göktaş, bakanlığın kentte yaptıkları hizmetlere ilişkin bilgi de verdi.

Programa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve partililer katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber