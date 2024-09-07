Erdal Beşikçioğlu'nun atadığı özel kalem müdürü bazen işe geliyor!

CHP Genel Başkanı Özel'in, "Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın" uyarısına rağmen, belediye başkanları eş-dost kayırmalarıyla kadroları doldurmaya devam ediyor. Son olarak Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun belediye şirketi olan Etimkent A.Ş.'nin yönetim kuruluna atadığı isimler dikkat çekti. Aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun eski rol arkadaşı ve eski CHP'li belediye başkanının da olduğu 5 kişiden 4 ünün Ankara'da ikamet etmediği ortaya çıktı. SABAH'a konuşan AK Parti Etimesgut Meclis Üyesi ve AK Parti Etimesgut Grup Başkanvekili olan Av. Uğur Çağlar, "Vatandaşın parası vatandaşa harcanacak" diyen Erdal Beşikçioğlu'na sormak isteriz. Bu yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ne ödemektesiniz?'' dedi.

'MEĞER AMAÇ VATANDAŞA HİZMET YERİNE YANDAŞA HİZMETMİŞ''

Çağlar; "Etimesgut Belediyesi'nde Ahi Kent isimli bir şirket vardı. Bu şirketi daha iyi çalışsın, performansı artsın diye AŞ'ye çevireceklerini söylediler ve meclisten geçirdiler. Meğer amaç vatandaşa hizmet yerine yandaşa hizmetmiş. Onu nereden anlıyoruz? Bu AŞ'nin yönetim kuruluna atanlar, burada 5 tane yönetim kurulu üyesi var. Bu yönetim kurulu üyelerinin liyakatle seçilmediği çok net ortada. Bunu nasıl anlıyoruz? Bir kere bunların hiçbirinin Ankara'yla bağlantısı yok. Bir tanesi dışında. Birincisi, Bahri Bellek İstanbul Bakırköy'de ikamet ediyor görünüyor bizim başkan yardımcımız olmasına rağmen. İkincisi, İbrahim Sönmez, Sayın Başkan'ın tatbikat sahnesinde yönetmeni, çalışma arkadaşı. Bizim buraya Etimesgut Belediyesi şirketine yönetim kuruluna atanıyor.

Üçüncüsü Seyfi Gedik Tunceli'den CHP belediye başkan adayı olup seçilememiş bir isim. Dördüncüsü Bahadır Çağrı Kekevi kim olduğunu bilmiyoruz Tekirdağ Süleymanpaşa'da ikamet ediyor. CHP ilçe yöneticisi. Sadece bir isim var Ankara'dan Songül Bal. CHP ilçe yöneticisi. Liyakat açısından şirket yönetimiyle ne alakası vardır bilmiyoruz. Böyle bir kadro oluşturulmuş. Bunlar Ticari Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Bunlara yetki verildi. Biz de bunu sorduk. Dedik ya liyakat esasınız bu mu? Hani vatandaşın parasını vatandaşa harcayacağız dediniz. Peki vatandaşın parasını harcayacağınız bu işle ilgili bu arkadaşlara ne kadar ücret ödüyorsunuz? Bu soruyu basın yoluyla sorduk. Cevabını bekliyoruz."

"ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLARAK BAŞKAN YARDIMCISININ EŞİ ATANDI'"

Tam bunlar varken bir de şu gündem maddesi oluştu. Başkanı'nın özel kalem müdürü olarak Başkan Yardımcısı Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek atanmış durumda. Liyakati ağızlarından düşürmeyen CHP'liler uygulamaya gelince maalesef ortada yoklar. Bir taraftan zaten daha önce gündeme gelen Sayın Başkan'ın bir akrabasını koordinatör olarak atadığı haberleri var. Yani velhasıl burada vatandaşa hizmetten daha çok kendi yandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, eşe-dosta yardım ya da nasıl söyleyeyim çıkar sağladığımız bir sisteme dönmüş olduk. Sayın Başkan burada bir rol çizdi, bir senaryo yazacağız dedi. Yazdığı senaryo da enteresan çıktı bizim açımızdan. Biz geleceğiz ve senaryoyu birlikte yazacağız dedi. Biz bunu vatandaşla birlikte yazacak gibi algılıyorduk ama vatandaş sadece figüranmış. Biraz burada birlikte yazdıkları vatandaş değil de kendi arkadaş topluluğuymuş.'' şeklinde konuştu.

BU KAÇINCI LİYAKATTEN UZAK ATAMA

Bu olay maalesef Erdal Beşikçioğlu'nun il liyakatten uzak ataması değil. Aslen Ordu'lu olduğu bilinen Erdal Beşikçioğlu, daha önce de Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan akrabası Gökhan Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediyesi'nde göreve getirdiği ortaya çıktmıştı. Liyakatli ve vatansever karakterleri canlandırmasıyla ünlü olan eski oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun bu liyakatten uzak ataması tepki çekmişti. Ayrıca Beşikçioğlu, Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi Mutlu Kerimoğlu'nu kendine yardımcı yapmıştı. Belediye başkan yardımcısı olan Kerimoğlu, Ankara Çankaya'da işlettiği lüks işletmeyle biliniyordu. Kerimoğlu'nun işletmesi, Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahne'nin de bulunduğu Güneş Sokak'ta yer alıyordu.