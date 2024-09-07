Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

BIST 100 endeksi, haftayı önceki hafta kapanışına kıyasla yüzde 0,63 gerileyerek 9.771,16 puanda tamamladı. Endeks, seans içinde en düşük 9.768,60 ve en yüksek 10.159,21 puanı gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,29 düşerek 2 bin 749 liraya, cumhuriyet altını ise yüzde 2,02 gerileyerek 18 bin 343 liraya indi. Çeyrek altın ise geçen haftaki 4 bin 617 liralık fiyatından 4 bin 605 liraya düştü.

ABD doları haftayı yüzde 0,26 değer kaybıyla 33,9790 liradan kapatırken, avro yüzde 0,03 artışla 37,6970 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,44, emeklilik fonları ise yüzde 0,50 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla kazandıran kategori ise yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.