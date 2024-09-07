Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açıldı
Tünel uzatma, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların tamamlanmasıyla açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin planlanandan 12 gün önce açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Eylül 2024 22:30, Son Güncelleme : 07 Eylül 2024 22:29
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin yeniden hizmete açıldığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, tünelin planlanandan 12 gün önce açıldığının altını çizdi:
"Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında yaşanan heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün uzatılması için çalışmalara başlamıştık.
İlk ayağını 2023 yılında İstanbul-Ankara yönünde 90 metre uzatarak hizmete açtık.
Ankara-İstanbul yönünü de 67 metre uzatıp, planlanandan 12 gün önce bugün hizmete açtık."