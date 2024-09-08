Pazartesi günü ilk dersi 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi'
Milli Eğitim Bakanlığı ilk dersin "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" teması ile işleneceğini tüm ilgililere resmi yazıyla bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 00:05, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 00:06
İşte o resmi yazı;
2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk haftasının ilk dersi "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" teması ile işlenecek ders planlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
İlkokul ve Ortaokul Ders Planlarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ortaöğretim Ders Planlarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR