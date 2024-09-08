Pazartesi günü ilk dersi 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi'

İlkokul ve Ortaokul Ders Planlarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk haftasının ilk dersi "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" teması ile işlenecek ders planlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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