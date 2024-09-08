Pendik'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Pendik'te iki grup arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 07:38, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 07:46
Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Grupların birbirlerine karşılıklı ateş etmesinin ardından 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı bölgede bir süre inceleme yaparken şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.