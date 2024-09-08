Okullar yeniliklerle açılıyor

Yaz tatilinin bitmesiyle 20 milyona yakın öğrenci için ilk ders zili yarın çalacak. Yeni dönem birçok yenilikle başlayacak. 10 yıllık çalışmanın ürünü olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanacak. Yaklaşık 1 yıldır devam eden İsrail zulmüne karşı öğrencilerin farkındalığının artırılması için 'Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi' başlıklı açılış dersiyle dersler başlayacak.

Söz konusu yeniliklerden öne çıkanlar şöyle:

Yeni müfredat kapsamında, sınıf içi ölçme uygulamaları hariç, öğrencileri akademik başarılarına göre sıralayacak ve onları bir yarışa dahil edecek şekilde il, ilçe ve okul geneli sınavlar yapılmayacak. İlkokullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Öğrencilere çoktan seçmeli soruların yer aldığı kısa süreli, tarama gibi adlar altında hiçbir sınav uygulanmayacak.

ORTAK OKUMA ETKİNLİĞİ

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazmayı öğrenmelerine ilişkin düzenlenmek istenen etkinlikler, okuldaki tüm 1. sınıf öğrencileri için ortak olarak mayıs ayının ikinci haftasından sonra planlanacak.

Öğrencilerin dijital imkanlardan doğru bir şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek.

ŞEHRİ TANIYACAKLAR

Öğrencilerin içinde yaşadıkları şehri, şehrine ait soyut ve somut tarihi/kültürel mirası, değerlerini bilmesi ve koruması için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlanacak. Bu bağlamda ilköğretim kademesinde haftalık ders çizelgesinde yer alan "Şehrimiz" dersi ve kitabından yararlanılacak.

Öğrencilerin oyuna yönlendirilmesi sağlanacak. Bu bağlamda, bakanlıkça hazırlanan Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu ile Sağlıklı Okul Bahçelerinde Eğleniyoruz (SOBE) kitaplarından yararlanılacak.

Okullarda öğrencilerin seviyesine göre temizlik, obeziteye karşı duyarlılık, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktivitelerin teşvik edilmesi, afet farkındalığı, ilk yardım, trafik kültürü, bağımlılık ve şiddetle mücadele konularında farkındalık sağlayacak etkinliklere yer verilecek.

HER ÖĞRENCİYE BİR AĞAÇ

İlkokula ve ortaokula yeni başlayan öğrenciler, belirlenen alanlarda ağaç dikim çalışmaları gerçekleştirecek.

Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin okullarda reklam ve tanıtımının yapılmaması, öğrencilere aldırılmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması konusunda valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.

Eğitim öğretim kurumlarında sınıf annesi ve benzeri adlar altında uygulamalara izin verilmeyecek.

KÜLFET OLUŞTURACAK ETKİNLİK YASAK

Resmi ve özel okullarda düzenlenen sosyal etkinliklerin Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen genel ve özel amaçlara uygun olmasına dikkat edilecek, milli ve manevi değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimine katkı sağlamayan etkinlik ve kutlamalar yapılmayacak.

Bu yıl ilk defa uygulamaya konulan "Zanaat Atölyeleri", uygulama kılavuzu doğrultusunda yürütülecek.

AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI İŞ BİRLİĞİ

Okullarda akran zorbalığı ile siber zorbalığın da içinde bulunduğu her türlü şiddetin önlenmesine yönelik yeni tedbirler alındı. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonunca illerindeki okul ve kurum ortamlarında şiddete neden olabilecek risk faktörlerinin tespit edilerek öncelikli risk faktörlerine ve şiddetin etkilerine yönelik gerekli tedbirler alınacak.

Yapılan değişiklik ile taşımalı eğitimin kapsamı genişletildi. Yeni düzenleme ile yangın, sel, deprem gibi doğal afetler sonucu barınma yerleri zarar gören öğrenciler taşımalı eğitim uygulaması kapsamına alındı.

7 tarım meslek lisesi açıldı

MEB, Türkiye'de tarım alanında nitelikli iş gücünün karşılanmasına destek olunması amacıyla altı ilde yedi Tarım Meslek Lisesi açtı. Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla pilot "Spor Ortaokulları" açıldı. Yine Türkiye'nin ilk güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokulu da eğitim hayatına dahil olacak. Böylece tarım meslek liseleri, spor ortaokulları ile güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokulu da ilk öğrencileri ile ders başı yapacak.

20 Haziran'da kapanacak

Yeni eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te (yarın) başlayacak. İlk ara tatil, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Birinci dönem 17 Ocak 2025'te sona erecek. Yarı yıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak. 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatil olacak. Okullar 20 Haziran 2025'te kapanacak.

Ortak sınavın kapsamı genişletildi

MEB, öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı şekilde yapma kararı aldı. Yeni eğitim-öğretim döneminde sınavların sınıf düzeyleri ve sayısı artırılarak 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yine aynı derslerden ülke genelinde toplam 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025"



754 milyon kişinin okuma yazması yok

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) verilerine göre; Dünya genelinde üçte ikisi kadın olmak üzere 754 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor ve 250 milyon çocuk temel okuryazarlık becerilerini edinemiyor. 15 yaş ve üzeri erkeklerde okuryazarlık oranı yüzde 90 iken bu oranın kadınlarda yüzde 82,7 olduğu ortaya konuldu.

Merve Safa Akıntürk