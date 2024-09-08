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Hayvancılıkta ithalat böyle bitecek

Yeni hayvancılık destekleri, ithalatı 3 yıl içerisinde bitirecek şekilde planlandı. Yetiştiricilere verilecek destekler sonrası anaç büyükbaş hayvan sayısı 7,3 milyondan 7,9'milyona, anaç küçükbaş sayısı ise 26,1 milyondan 30,5 milyona yükseltilmesi öngörülüyor. 2027 sonuna kadar ulaşılması hedeflenen 78,3 milyon küçükbaş ve büyükbaşın 38,4 milyonu anaç hayvanlardan oluşacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 08:18, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 08:10
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Hayvancılıkta ithalat böyle bitecek

Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da verimi, kaliteyi ve sağlıklı üretimi artırmayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı 2027 yılına kadarki hedefleri belirledi. 3 yıllık planla küçükbaş ve büyükbaş toplam hayvan sayısı 10 milyona yakın artırılarak 68,7 milyon adetten 78,3 milyon adede çıkarılacak. Anaç hayvan sayısının artırılmasından hayvancılığın veriminin yükseltilmesi hedefleri sayesinde Türkiye yaklaşık 3 yıl sonra olağanüstü bir durum olmadığı takdirde bir daha hayvan ithalatı yapmayacak. Anadolu iklimine uygun, verimli, sağlıklı ve üremeye uygun hayvanlar Türkiye topraklarında yetiştirilerek besi ve süt için kullanılacak.

YAVRU SAYISI YÜZDE 35 ARTACAK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Şubat ayında açıkladığı yol haritasında vurgulanan ithalatın 4 yılın sonunda bitirilmesi hedefine ulaşmak için özellikle yavru sayısının artırılması önemli rol oynayacak. Planlamada buzağı anaç sayısı 7,3 milyondan 7,9'a, küçükbaş yavru sayısı ise 26,1 milyondan 30,5'e çıkarılacak. Böylece, toplam 38,4 milyon anaç hayvana ulaşılacak. Ortalama yüzde 35 oranında yavru hayvan sayısının artması ile kırmızı et sorunun da önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca büyükbaş hayvan sayısı 16,4 milyondan 17,2 milyona çıkarılacak. Buzağı da 3,9 milyondan 5,5 milyona yükseltilecek. Küçükbaş hayvan sayısı ise 52,3 milyondan 61,1 milyona çıkarılacak.

5 MİLYON EK HAYVAN YETİŞTİRİLECEK
Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlar dahil hayvan sayısı 78,3 milyona çıkarılması hedefinin yanı sıra sürünün azalmasının için anaç hayvan sayısı da artırılacak. Bu kapsamda toplamda 5 milyona yakın ek anaç hayvan yetiştirilecek. Bunların 4,6 milyonu küçükbaş olurken 600 bine yakını da büyükbaş olacak. Hedeflenen 38,4'e milyon anaç sayısıyla birlikte, kesim sayısı artsa bile hayvan varlığındaki sayıda düşüşün yaşanmaması sağlanacak.

VERİMLİLİK DESTEĞİ YÜZDE 33'E YÜKSELTİLDİ
Hayvancılıkla uğraşan kişilere verilen destekler temel desteklerden arındırılarak verimliliği ve yönlendiriciliği artıracak. Böylece üreticiler üretimi arttırtıkça destekleri de artacak. Eski modelde desteklerin %86'sını temel destekler oluştururken %6'sını yönlendirici ve %8'ini verimlilik destekleri oluşturuyordu. Yeni nesil destekleme sistemlerinde temel destekler sadece tüm desteklerin %43'ünü oluştururken, yönlendirici destekler %24'ünü, verimlilik ise desteklerin yüzde 33'ünü oluşturacak.

Ali Kürşat Büyükada

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