Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz

Türkiye Gazetesi'nden Samet Eker'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Plan (OVP) ile Türkiye'nin üç yıllık yol haritası belirlendi. OVP'de 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürülürken, enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e revize edildi. Cari açığın 2024 yılı sonunda yüzde 1,7'ye düşmesi beklenirken, bütçe açığının da yüzde 4,9'a gerilemesi öngörüldü.

"DÖVİZ KURUNA HERHANGİ BİR MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Programı değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram, OVP'nin hükümetin niyet mektubu mahiyetinde olduğunu belirterek "Özellikle dalgalı kur rejimi ile ilgili karar çok yerinde. Bu yıl dolar ve avro yatırım aracı olmaktan çıktı. Bu yüzden programda döviz kuruna herhangi bir müdahale söz konusu değil" diye konuştu.

"VERGİ KANUNLARINDA BELİRLİLİK ESASTIR"



OVP ile gelir dağılımda adaletin sağlanabileceğini vurgu yapan Bayram, şunları kaydetti: Çok kazandan çok, az kazanandan az vergi almak için düzenleme getirildi. Devlet, gerçek kişilerden maaştan nasıl kesinti yapıyorsa, şirket sahiplerinden de enflasyon muhasebesi kapsamında vergisini alacağını belirtiyor. Bu konuda bazı oda başkanları algı ve propaganda yaparak, hükümetin şirketleri bitireceğine yönelik açıklamaları oldu. Burada haksız bir durum söz konusu değil. Çünkü vergi kanunlarında belirlilik ve kanunilik esastır.

Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan ise program ile hedeflenen enflasyon rakamlarının 1-2 puan düşebileceğini söyledi. Erdoğan, dolarda çok büyük bir sapma olmadığı takdirde, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımcıları teşvik eden bir ülke konumuna gelebileceğine dikkat çekerek "Yatırımcıları, özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği imalat sektörüne yönlendirmek, kur stabilizasyonunun sağlanmasına katkı yapacak. Uygulanan programa güvenin artmasıyla, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında artış olabilir. Önümüzdeki yıllarda turizm, imalat ve hizmet sektöründe iyi yönlü gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca, ithalatta geniş anlamda bir daralma hedefleniyor. İhracat ve ithalat arasındaki cari açığın daralması, Türk lirasına olan güvenin artmasına ve doların artış yönündeki eğiliminin kırılmasına neden olacak" dedi. Erdoğan, Türkiye'deki işsizlik oranlarındaki tutumun iyi olduğunu ve hedeflerin tutturulduğu ölçüde işsizlik rakamlarının gerileyeceği belirtti.