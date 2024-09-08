Diyarbakır'da 'Focus' operasyonu: 8 tutuklama

Zanlılara ait farklı tarihlerde güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde taksicinin gasbedilmesi, camından girilen minibüste hırsızlık yapılması ve aracın içinden silahlı saldırıda bulunulması yer alıyor.

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