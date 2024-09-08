Bakan Yerlikaya açıkladı: Narin'in cansız bedeni bulundu
İçişleri Bakanı Yerlikaya; "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 10:11, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 10:22
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, şu bilgileri paylaştı:
"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun."
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2024
Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun.