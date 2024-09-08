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Fedakar öğretmen öğrencileri için okulu boyayarak duvarı süsledi

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yenice İlkokulunda görev yapan Tuba Aydağ, öğrencileri için okulu boyayarak duvarların üzerine resim çizerek renklendirdikten sonra tavanı rengarenk boyadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 10:24, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 10:26
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Fedakar öğretmen öğrencileri için okulu boyayarak duvarı süsledi

Gercüş'ün fedakar öğretmeni, öğrencileri için okulların açılmasına kısa bir süre kala fırçayı eline alıp okul duvarlarını boyayıp duvarları renklendirdi. Bazen okulu boyadığı esnada onu görüp gönüllü olarak veli ve öğrenciler de Tuba öğretmenin yanına gelerek yardım ediyor. Hem müdür hem de öğretmenlik yapan Tuba öğretmen, köylüler tarafından takdir ediliyor.

Öğretmen olmadan çocukluk hayalimi gerçekleştirdim diyen Tuba Ayda, "Burası Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı Yenice köyü. Adım Tuba Aydağ. Bir yıl önce bu okula atandım. Zaten Batmanlıyım aslen buralıyım, Batman iline bağlı Hasankeyf ilçesindenim. Buraya atanmadan önce bir hayallerim vardı ve hayallerimin bir kısmını gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de okulumu güzelleştirmek, okulumu bir yuva haline getirmek. Aslında çocuklar için ve bunun için çok çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim. Bunun asıl sebebi çocukları gülümsetebilmek, onların mutluluğunu sağlayabilmek. Aslında tamamen amacım, buraya gelmemin sebebi okullar açılmadan okulumuzu boyamaktır. Boyasını gerçekleştirip renklendirdikten sonra temizledim. Okulu bugün tek başıma boyadım, tabii ki de bazen öğrencilerim, bazen de velilerim yardıma geliyor. Öncelikle öğrencilerime ve velilerime çok teşekkür ederim, beni bazen görüp yalnız bırakmadıkları için. Ayrıca Gercüş İlçe Kaymakamımız Sayın Muhammed Öztaş'a, Gercüş İlçe milli Eğitim Müdürümüz Şahabettin Konakçı'ya ve Yeniceköy Muhtarımız Hasan Çelik'e teşekkür ediyorum; her zaman destekçilerim oldular bu konuda. Bugün boyamızı bitirdik, okulumuz daha da güzelleşti, bunun için çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Her zaman bu tamamen öğrencilerim için olacak" dedi.

Veli Mehmet Soydaş, "Bizim okula geçen sene gelen Tuba öğretmen çocukları çok sevdiği için okula güzel şeyler yapıyor. Okulu boyayıp duvarlarını renklendiriyor. Allah razı olsun ondan, okulu boyayıp duvarların üzerine çizimler yapıyor. Okulun önünden bazen geçtiğimiz esnada öğretmenimizin boya yaptığını görünce veli ve öğrenciler olarak bizler de ara sıra ona yardım ediyoruz gönüllü olarak" dedi.

Öğrenciler ise, "Okul açılacağı için çok heyecanlıyız. Öğretmenimiz bizim için okulu boyayıp renklendirdi. Boyadı okulu ve her yeri süsledi, okulumuzu güzelleştirdi. Bizim için okulda her şeyi yapıyor, bu yüzden öğretmenimizi çok seviyoruz, ona teşekkür ediyoruz" dediler.

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