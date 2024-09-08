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Bakanlar Göktaş ve Tunç'tan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 12:36, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 12:37
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

Bakan Göktaş'tan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin açıklama:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Bağlar'da kaybolan evladımız Narin'in maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun. Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız."

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