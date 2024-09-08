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Bakan Tunç: Denetimli serbestlik yükümlüleri 460 okulu onardı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, bu yıl 460 okulun tamirat, tadilat çalışmasının denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımıyla yapıldığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 12:12, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 12:16
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Bakan Tunç: Denetimli serbestlik yükümlüleri 460 okulu onardı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, kamu yararına çalışma zorunluluğu bulunan yükümlülerin ceza infazını, denetimli serbestlik müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriyor. Çeşitli kurumlarla yapılan iş birliği kapsamında yükümlüler, hem meslek sahibi oluyor hem de kamu yararına çalışmalara katılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamu yararına çalışma uygulamasıyla yükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu düzeninin sağlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Bu uygulama ile yükümlülerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zamanı planlaması, bir meslek edinmesi ve kendi işini kurması amaçlanmaktadır. Bu yıl 460 okulun tamirat, tadilat çalışması denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımıyla yapıldı. Yaz döneminde ülke genelinde toplamda 207 okulun badana ve boya işlemleri, 249 okulun çevre düzenlemesi, temizlik ve bakımı, masa ve sıraların tamirat ve tadilatı, 4 okulun ise yeni bir binaya taşınma işlemi denetimli serbestlik müdürlükleri koordinesinde yükümlüler tarafından gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

'AMAÇ SADECE SUÇLUYU CEZALANDIRMAK DEĞİL'

Hukuk devletinin temel amacının adaletin tecellisi olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "Adaletin tecellisinin önemli bir boyutunu ceza adaleti sistemi oluşturmaktadır. Suçlunun hem bir yaptırımla karşı karşıya kalması hem de onun yeniden topluma kazandırılması ceza adaletinin temelidir. Ceza infaz sisteminin amacı yalnızca suçluyu cezalandırmak değil, aynı zamanda suçluları yeniden topluma kazandırmak ve toplumu suçtan korumaktır. Sosyal devlet olmanın önemli bir gereği olarak hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması, bu kişilere devlet eliyle eğitim verilmesi ve mesleki deneyim kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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