Komedyen Gökbakar'ın Selimiye'deki evinin 'imara uygunluğu' araştırılıyor
Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'ndeki özel koruma altındaki koyda yer alan evi için Marmaris Belediyesi ekipleri inceleme başlattı. Ekipler evin bulunduğu alanda imara aykırı bir durum olup olmadığı yönünde tespit yapacak.
Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunan ve "Doğal Karakteri
Korunacak Alan" olarak tanımlanan sınırlar içindeki ev, Gökbakar'ın 2019
yılında satın aldığı özel mülk üzerinde yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı, bölgede yapılan düzenlemelerin imara aykırı olduğu gerekçesiyle
2021 yılında inceleme başlatmıştı. Gökbakar'ın tadilat izni almadan çeşitli
düzenlemeler yaptığı ve yapı kayıt belgesi aldığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık
yetkilileri, özel koruma altındaki bu koyda bulunan evin imara aykırı olduğunu
tespit ederek, Gökbakar'ın yapı kayıt belgesini iptal etmiş ve bölgede tespit
çalışmaları başlatmıştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022 yılında yapı
kayıt belgesi iptal edilen Gökbakar, bu karara karşı dava açtı. Dava süreci
devam ederken, Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü'ne, 2023 yılında Bakanlık'tan
gerekli incelemelerin yapılması için bir yazı geldiği ve hukuki sürece göre
sonrasında kendilerine bir yıkım kararının ulaşmadığı öğrenildi. Belediye yetkililerinin,
adrese giderek incelemelerin yenileneceğini, yapılacak olan çalışmaların ardından
varsa ruhsat dışı alanların tespit edilip mühürleneceği, idari yaptırımın ardından
yıkım kararı verilirse kararın uygulanacağı öğrenildi.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılında onayladığı bölge,
"Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsünde yer alıyor. Şu ana kadar
kaçak villa için yıkım kararı verilmediği, yalnızca tespit çalışmalarının sürdüğü
ve kanuna aykırı bir durum varsa o alanın mühürleme işlemlerinin yapılacağı
bildirildi. Mühürleme işleminin ardından devam edecek olan süreçte yıkım kararının
ise bakanlık ve valilikten gelecek yazılar doğrultusunda netleşeceği öğrenildi.
Öte yandan, Gökbakar'ın kara yolu ile ulaşımı olmayan bu koya bu yaz hiç gelmediği öğrenildi.