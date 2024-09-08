Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Güney Kore'ye gidecek

Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Narin soruşturmasında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
'Narin'in çuvalda terlikleri, çantası, Elif Ba'sı bulundu, ceset deforme olmuş'
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 38 okul eğitim öğretime hazır
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Güney Kore'ye gidecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Altyapı İşbirliği Konferansı (GICC) 2024 için gideceği Güney Kore'de bir dizi temasta bulunacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun, 11-12 Eylül'de yapacağı ziyaret kapsamında Küresel Altyapı İşbirliği Konferansı'na katılması, Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile bir araya gelmesi planlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 23:01, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 23:02
Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Güney Kore'ye gidecek

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Altyapı İşbirliği Konferansı (GICC) 2024 için gideceği Güney Kore'de bir dizi temasta bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, GICC 2024 vesilesiyle 11-12 Eylül'de Güney Kore'de olacak.

Bakan Uraloğlu, 11 Eylül Çarşamba günü ilk olarak Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Salih Murat Tamer ile görüşecek, daha sonra Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile bir araya gelecek.

Görüşmede, özellikle iki ülkenin haberleşme ve altyapı projelerindeki işbirliği potansiyelinin ele alınması ve yeni stratejik köprüler kurulması hedefleniyor. Türkiye ve Güney Kore'nin mühendislik, teknoloji ve altyapı alanlarındaki deneyimlerinin masaya yatırılacağı toplantı, stratejik işbirliğini daha da derinleştirecek.

Uraloğlu, yoğun programı kapsamında, uluslararası şirketleri ve kurumları buluşturarak, yeni işbirliklerine kapı aralayan GICC 2024 etkinliğine katılacak ve çeşitli istişarelerde bulunacak.

Fuar alanında gerçekleştirilecek değerlendirmelerin ardından Güney Koreli ve bu ülkede yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek olan Uraloğlu, Türkiye'nin lojistik, ulaşım ve altyapı yatırımları için temaslarda bulunacak.

Toplantının ardından Gyeongbok Sarayı ve Namsan Seul Kulesi'ni ziyaret edecek Uraloğlu'nun programına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da eşlik edecek.

Bakan Uraloğlu ziyaretin ikinci gününde Seul'den hızlı trenle Busan'a geçecek ve burada Türkiye'nin Kore Savaşı'nda kaybettiği 721 şehitten 462'sinin kabrinin bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek, Türk Anıtı'na çelenk bırakacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber