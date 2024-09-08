MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü E.A.Ö. (30) adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazım Yılmaz Caddesi'nde E.A.Ö'nün kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil saat 02.30 sıralarında kontrolden çıkarak, yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarpmış, ağır yaralanan basketbolcu Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Karaman, sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu iddia edilmişti.

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Bak, 34 yaşındaki İlkan Karaman'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın elim bir kaza sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Milli sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

İZMİR (AA) - Karşıyaka Spor Kulübü, hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Takımımızın 2011-2012 ve 2018-2019 sezonlarında formasını başarıyla terleten İlkan Karaman'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve Türk basketbol camiasına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüp, mesajında İlkan Karaman'ın 2012 ile 2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giydiğini hatırlatarak, "Milli sporcumuz İlkan Karaman'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.

BURSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, hayatını kaybeden 34 yaşındaki milli basketbolcu İlkan Karaman için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Altyapımızdan yetişen, 2008-2011 ve 2022-2023 sezonlarında takımımızın formasını giyen İlkan Karaman'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.