Tartıştığı kadınları vurup intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı
Mersin'de Çetin Gençay, tartıştığı kadınlardan Feriye Gözüala'yı tabancayla vurarak öldürdü, Hamiyet G.'yi yaraladı. Gençay, olay yerinden 100 metre uzaklaşıp aynı tabanca ile kendi yaşamına da son verdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 16:18, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 16:19
Mersin'in Tarsus ilçesinde Çetin Gençay, bilinmeyen nedenle Feriye Gözüala ve Hamiyet G. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti.
Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken Hamiyet G. ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
100 METRE UZAKLAŞIP İNTİHAR ETTİ
Olay yerinden uzaklaşan Gençay 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek, kendi yaşamına da son verdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.