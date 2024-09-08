Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 17:13, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:14
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.