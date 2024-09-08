Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor

Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
Ankara'da kritik 'Narin Güran cinayeti' toplantısı
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
'İnönü, 1.500 Harbiyeliyi ihraç etmişti'
Tunceli Ovacık'ta askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Tunceli Ovacık'ta askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandı
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Yılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yok
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybetti
Narin soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Narin soruşturmasında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakan Yardımcısı'ndan İlber Ortaylı'ya: 10 dil öğretiyoruz. Allah'tan kork
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
Bakanların Narin mesajında dikkat çeken detay
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
'Narin kızımızın canına kastedenler adalet önünde hesap verecektir'
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
Yeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunluk
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
21 virajlı yol! Sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Sosyal destek için boşanan kadınlar Maliye'nin radarında
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Vali Zorluoğlu: Narin'in cesedi taşla gizlenmiş vaziyette bulundu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
Ağustosta en fazla satılan otomobil markaları belli oldu
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
KVKK'dan velilere çocukların kişisel verileri için tavsiye
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Yeni eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
Ekonomistlerden destek: OVP ile daha çok yatırım çekeriz
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
MASAK raporu ortaya serdi! Hayvan sevgisi altında dev rant
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Ek ders kitabı dayatması velilerin belini büküyor
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 16 Eylül
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Mansur Yavaş'dan İmamoğlu'na eleştiri
Mansur Yavaş'dan İmamoğlu'na eleştiri
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Ana sayfaHaberler

Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor

Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için ABD ile anlaştıklarını açıklayan Irak Savunma Bakanı Abbasi, "İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek, ikinci aşama 2026'da bitecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Eylül 2024 19:52, Son Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:53
Yazdır
Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor

BAĞDAT (AA) - Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için Washington ile anlaştıklarını bildirdi.

Abbasi, Al-Arabiya Al-Hadath televizyon kanalına verdiği röportajda ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusuna değindi.

ABD askerlerinin Irak'tan 2 yıl içerisinde çekileceğini belirten Abbasi, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek." ifadelerini kullandı.

Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi.

Irak Savunma Bakanı Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber